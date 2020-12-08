Транспорт 20 минут назад

Wizz Air полетит из Киева в Неаполь уже в декабре, но потом возьмет перерыв

Компания пока распродает праздничные билеты "за копейки"

Фото: аэропорт "Киев" Фото: аэропорт "Киев"
Фото: аэропорт "Киев"

Лоукост-авиакомпания Wizz Air с 19 декабря открывает рейс Киев — Неаполь (Италия). Об этом сообщает на своей странице в Facebook аэропорт "Киев" имени Сикорского.

До конца года планируется выполнить три рейса, в январе же их частоту планируется увеличить.

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"Более точная информация появится позже, поскольку сейчас что-то конкретное планировать точно невозможно. Поэтому не заглядываем далеко вперед, ориентируемся по ситуации", — заявили в аэропорту.

В то же время в системе бронирования Wizz Air на этом направлении значатся даты 19, 22 и 19 декабря, а в январе намечено уже четыре полета — 5, 9, 12 и 16 числа.

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Вместо анонсированной цены от 1159 грн в одну сторону по состоянию на 13:00 8 декабря билеты доступны по цене всего 717 грн (для участников WIZZ Discount Club — 582 грн).

На данный момент в феврале летать в Неаполь из Киева компания не планирует, а возобновление рейса намечено на 29 марта. Весной полеты должны будут выполняться уже трижды в неделю (по понедельникам, средам и пятницам).

Напомним, в ноябре Wizz Air заявила, что готовится к ожидаемому восстановлению авиаперевозок лишь весной. При этом, по заверениям компании, у нее достаточно ресурсов, чтобы спокойно пережить зиму, 

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