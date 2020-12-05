Венгерский лоукостер запускает чартерные рейсы

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air начала принимать заявки на выполнение внутренних и международных чартерных рейсов.

Как сообщает avianews, лоукостер планирует совершать авиаперевозки на самолетах Airbus A320 и A321 вместимостью до 239 пассажиров как на рынках своего присутствия, так и за их пределами.

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"Услуга доступна для корпоративных и поощрительных поездок, туров со многими остановками и рейсов для возвращения граждан из-за рубежа с возможностью полностью подстраивать сервис под нужды заказчика", — отмечают в авиакомпании.

При этом, клиенты Wizz Air смогут выбрать необходимый маршрут и время выполнения рейсов.

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Персонализированные чартерные авиаперевозки дополняют перелеты, которые уже выполняет Wizz Air для возвращения граждан различных стран из-за рубежа.

С марта авиакомпания совершила более 50 таких рейсов и вернула домой больше 3 600 пассажиров.

Напомним, лоукост-авиакомпания Wizz Air готовится к ожидаемому восстановлению авиаперевозок весной, заявляя о наличии достаточных ресурсов, чтобы спокойно пережить зиму.

Внимание компании сосредоточено на создании основы для восстановления прежнего объема перевозок путем добавления новых баз, маршрутов и сохранения текущей численности персонала.