На зиму денег хватит: Wizz Air ожидает оживления авиапервозок лишь к концу весны

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air готовится к ожидаемому восстановлению авиаперевозок весной, заявляя о наличии достаточных ресурсов, чтобы спокойно пережить зиму, пишет Reuters.

По словам гендиректора компании Йожефа Варади, после нескольких месяцев ограничений из-за пандемии, которые привели к убыткам для перевозчика в первой половине этого года, он увидел "свет в конце туннеля" весной, когда ожидается спад второй волны пандемии коронавирусной инфекции и начало вакцинации населения. Хотя более уверенно, по его словам, можно говорить все же о периоде конца весны — начала лета.

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Внимание компании сосредоточено на создании основы для восстановления прежнего объема перевозок путем добавления новых баз, маршрутов и сохранения текущей численности персонала.

По словам Варади, зимой Wizz Air планирует задействовать лишь от 30% до 50% от прошлогоднего числа полетов. Как отмечает Reuters, аналогичные планы конкурентов венгерского лоукоста — компаний Ryanair и EasyJet — составляют 40% и 25% соответственно.

Руководитель Wizz Air подчеркнул, что, имея 1,6 млрд евро средств, компания могла бы выживать еще в течение двух лет, даже если бы не летала вообще. Хотя, по его словам, перевозчик не планирует сокращать полеты, несмотря на введение новых ограничений по всей Европе.

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При этом финансовое положение компании отличается от такового у ее конкурентов. В частности, Air France и испанская Air Europa были спасены правительствами своих стран, в то время как EasyJet и International Airlines Group (владеющая, в частности, авиакомпаниями British Airways и Iberia), получили денежные вливания от акционеров.

По данным Wizz Air, за второй и третий квартал 2020 года она получила чистый убыток 145 миллионов евро при падении пассарироперевозок на 71%, вызванном ограничениями на поездки в связи с пандемией Covid-19.

Отметим, что в конце августа Варади пригрозил закрыть киевскую базу компании, если работники не откажутся от участия в профсоюзе.