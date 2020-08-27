Лоукостер Wizz Air может закрыть свою базу в Киеве из-за конфликта с профсоюзом

Глава лоукост-авиакомпании Wizz Air, которая планирует открыть 14 новых рейсов из Украины в Италию, Йожеф Варади пригрозил закрыть киевскую базу компании, если работники не откажутся от участия в профсоюзе.

Об этом сообщает Федерация европейских работников транспорта (ETF).

Указано, что в мае 2020 года сотрудники Wizz Air были вынуждены подписать новые контракты, согласно которым их заработная плата сократилась на 25%. Руководство объясняло это пандемией коронавируса и ее последствиями.

В конце мая бортпроводники Wizz Air, пытаясь защитить свои права, сформировали профсоюз, после чего руководство компании начало убеждать сотрудников в том, что участие в профсоюзе может им навредить.

В результате Варади поставил работникам ультиматум: либо они отказываются от участия в профсоюзе, либо он закроет киевскую базу.

Известно, что в конце июля авиакомпания уволила четырех работников киевской базы, причастных к профсоюзу.

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"Ни для кого не секрет, что Wizz Air имеет сильные антипрофсоюзные настроения. Генеральный директор Йожеф Варади любит публично хвастаться этим, заявляя, что компания уйдет из любой страны, где рабочие пытаются объединиться", — отметили в федерации.

Ранее стало известно, что украинская авиакомпания SkyUp вводит платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах с 1 сентября 2020 года.

Также сообщалось, что мировые авиакомпании готовятся к полному возобновлению перелетов не раньше 2024 года.