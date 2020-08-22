Авиакомпания SkyUp ввела плату за регистрацию в аэропорту

Украинская авиакомпания SkyUp объявила о введении платы за регистрацию в аэропорту для большинства категорий пассажиров регулярных рейсов.

Об этом сообщает Avianews.

Указано, что размер сбора за распечатку на стойке составит 18 евро или эквивалент этой суммы в национальной валюте.

Известно, что он начнет взиматься с 1 сентября 2020 года на внутренних рейсах и с 1 октября — на международных рейсах.

В то же время бесплатно зарегистрироваться можно на сайте авиакомпании. Онлайн-регистрация открывается за 48 часов до вылета и закрывается за 5 часов до отправления по расписанию.

Также бесплатно по-прежнему смогут зарегистрироваться на рейс SkyUp пассажиры чартерных рейсов и летящие регулярными рейсами пассажиры старше 60 лет, люди с 1 и 2 группой инвалидности, участники АТО.

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Останется бесплатной и регистрация на рейсы в тех аэропортах, где недоступна регистрация через интернет.

Сейчас зарегистрироваться дистанционно можно при вылете из Борисполя, Запорожья, Львова, Одессы, Харькова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авива, Тивата и Тираны.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair запускает два новых рейса из Украины: из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф.