SkyUp наполовину восстановила объемы докарантинных авиаперевозок

За первый месяц работы после снятия запретов на внутренние и международные пассажирские авиаперевозки авиакомпания SkyUp Airlines восстановила 50% докоронавирусной операционной деятельности.

В июле, согласно внутренней статистике, SkyUp Airlines вовремя выполнила 88,5% рейсов. В авиакомпании планируют достичь устойчивого показателя пунктуальности в 85 — 95% уже в 2021 году.

По информации лоукостера, SkyUp наполовину восстановила объемы докоронавирусных перевозок.

"За прошедший месяц нам удалось нарастить 50% от докоронавирусного среднего показателя ежемесячных перевозок. Мы осуществили 704 внутренних и международных рейса. Из них чартерных — 438 и регулярных — 266. Рейсами в пределах Украины мы перевезли 25 тысяч 433 пассажира. Нашими международными рейсами воспользовались еще 70 тысяч 974 пассажира", — сообщили в авиакомпании.

Из двух текущих международных регулярных направлений — Албания и Болгария — пассажиры SkyUp чаще выбирали Албанию.

Читайте также: SkyUp продлевает авиарейсы по Украине до конца октября

"Чартерными рейсами больше всего пассажиров мы перевезли в Турцию, а по направлению Египет большей популярностью пользовался Шарм-эль-Шейх по сравнению с Хургадой", — говорится в сообщении.

Авиакомпания продолжаем также выполнять грузовые перевозки: июле грузовыми и пассажирскими рейсами перевезено 23 тонны груза. На сегодняшний день SkyUp имеет разрешение на перевозку различных видов грузов на пассажирских рейсах.

Как сообщалось ранее, SkyUp Airlines 7 августа открыла продажу билетов по 14 европейским маршрутам с вылетом из Киева.

Сейчас на сайте компании уже можно приобрести авиабилеты в Чехию, Италию, Грузию, Францию, Армению, Испанию, Словакию и Португалию.

В частности, с 25 сентября 2020 года планируется рейс Киев — Прага — Киев: вторник, четверг, пятница, воскресенье. Цена перелета — от 1495 грн в одну сторону без багажа.