Транспорт вчера, 18:12

SkyUp открыла продажу билетов по 14 рейсам в Европу на зимний сезон

Сезон традиционно стартует в октябре и продлится до 27 марта 2021 года

Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero
Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines 7 августа открыла продажу билетов по 14 европейским маршрутам с вылетом из Киева.

Сезон традиционно стартует в октябре и продлится до 27 марта 2021 года, однако некоторые рейсы начнутся уже в сентябре, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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Сейчас на сайте компании уже можно приобрести авиабилеты в Чехию, Италию, Грузию, Францию, Армению, Испанию, Словакию и Португалию.

В частности, с 25 сентября 2020 года планируется рейс Киев — Прага — Киев: вторник, четверг, пятница, воскресенье. Цена перелета — от 1495 грн в одну сторону без багажа.

В свою очередь с 25 октября запланированы такие авиарейсы:

Киев — Пардубице — Киев: понедельник, среда, суббота. От 554 грн;

Киев — Бергамо (Орио-аль-Серио) — Киев: понедельник, среда, суббота. От 1218 грн;

Киев — Рим (Фьюмичино) — Киев: вторник, четверг, воскресенье. От 1246 грн;

Киев — Неаполь — Киев: вторник, четверг, воскресенье. От 942 грн;

Киев — Тбилиси — Киев: ежедневно. От 1495 грн;

Киев — Батуми — Киев: вторник, четверг, воскресенье. От 1634 грн;

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Киев — Париж (Бове) — Киев: вторник, четверг, суббота, воскресенье. От 1634 грн;

Киев — Ереван — Киев: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота. От 2187 грн;

Киев — Ницца — Киев: четверг, воскресенье. От 2464 грн;

Киев — Барселона — Киев: среда, суббота. От 1495 грн;

Киев — Аликанте — Киев: четверг, воскресенье. От 1495 грн;

Киев — Лиссабон — Киев: понедельник, пятница. От 1772 грн.

С 17 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года также планируется авиамаршрут Киев — Попрад-Татры — Киев: четверг, воскресенье. Предварительная цена билета в одно сторону без багажа — от 803 грн.

На данный момент украинская авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).

Также сообщалось, что в сентябре SkyUp начинает летать из Киева в Стамбул. Билеты по этому маршруту уже также можно купить на сайте от 1635 грн.

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