Лоукостер Ryanair запускает новые авиарейсы из Украины в Германию

Авиакомпания Ryanair запускает два новых рейса из Украины: из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф.
Об этом сообщает ЦТС.
Указано, что оба рейса будут выполняться 2 раза в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020.
В частности, рейсы из Киева в Кельн стартуют с 25 октября по четвергам и пятницам.
В свою очередь, рейсы из Одессы в Дюссельдорф начнут выполнять с 6 ноября в понедельник и пятницу.
Известно, что кроме маршрута из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф расписание Ryanair также включает 6 других маршрутов из Украины в Германию.
Ранее в авиакомпании Ryanair заявляли, что спад в авиаперевозках продлится до трех лет.
Как сообщалось, Украина и Италия полностью сняли ограничения на полеты между странами.