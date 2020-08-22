Лоукостер Ryanair запускает новые авиарейсы из Украины в Германию

Авиакомпания Ryanair запускает два новых рейса из Украины: из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф.

Об этом сообщает ЦТС.

Указано, что оба рейса будут выполняться 2 раза в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020.

В частности, рейсы из Киева в Кельн стартуют с 25 октября по четвергам и пятницам.

В свою очередь, рейсы из Одессы в Дюссельдорф начнут выполнять с 6 ноября в понедельник и пятницу.

Известно, что кроме маршрута из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф расписание Ryanair также включает 6 других маршрутов из Украины в Германию.

Ранее в авиакомпании Ryanair заявляли, что спад в авиаперевозках продлится до трех лет.

Как сообщалось, Украина и Италия полностью сняли ограничения на полеты между странами.