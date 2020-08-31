Транспорт 4 минуты назад

Wizz Air отрицает незаконные сокращения сотрудников в Украине

В авиакомпании назвали эти обвинения абсолютно необоснованными

Самолеты авиакомпании Wizz Air. Фото: flickr.com Самолеты авиакомпании Wizz Air. Фото: flickr.com
Самолеты авиакомпании Wizz Air. Фото: flickr.com

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отвергает информацию Федерации европейских работников транспорта (ETF) о незаконных сокращениях ее сотрудников в Украине

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Кратко и по делу в Telegram

"Wizz Air приняла к сведению сообщения в СМИ, в которых утверждается, что ряд сокращений работников, связанных с COVID-19, в начале 2020 года в Украине могли быть якобы незаконными", — говорится в сообщении.

"Wizz Air отвергает такие обвинения, поскольку они являются абсолютно необоснованными", — заявили в авиакомпании.

Ранее глава Wizz Air Джозеф Варади пригрозил закрыть базу в Киеве, если работники не согласятся прекратить работу профсоюза.

По данным ETF, в конце июля лоукост уволил четырех сотрудников, причастных к профсоюзу — Юлию Баталину, Анну Теременко (глава и заместитель главы профсоюза), Артема Тригуба (член совета профсоюза) и Андрея Чумакова (член профсоюза).

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Напомним, украинская авиакомпания SkyUp вводит платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах с 1 сентября 2020 года.

Также сообщалось, что мировые авиакомпании готовятся к полному возобновлению перелетов не раньше 2024 года.

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