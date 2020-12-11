В Киеве из-за гололедицы отменили график работы общественного транспорта

В Киеве в связи со сложными погодными условиями введено оперативное положение — курсирование с отклонением от графика движения — на всех маршрутах общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс" в Telegram.

"С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение — курсирование с отклонением от графика движения — в связи со сложными погодными условиями", — говорится в сообщении.

Указано, что в столице ночью 11 декабря из-за непогоды приостанавливали движение фуникулера. Его движение восстановили в 8:00 пятницы.

В "Киевпастрансе" также уведомили о задержке движения трамваев №14 и №15 на площади Лукьяновская по техническим причинам. Движение по этим маршрутам восстановили в 10:20, а курсирование проходит с отклонением от графика.

Также произошла задержка движения трамваев №3 на станции "Ромена Роллана" по техническим причинам. На место направили ответственную службу предприятия, которая восстановила движение в 09:50 (курсирование с отклонением от графика).

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Кроме того, на данный момент в Киеве задерживается движение троллейбусов №1, 11, 12, 14, 38, 45 по улицам Науки / Бастионная / Московская / Максимовича по причине ухудшения погодных условий.

На место были направлены ответственные службы города.

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