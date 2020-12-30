Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" модернизировала и капитально отремонтировала 100 локомотивов в 2020 году

УЗ выполнила значительный объем работ по ремонту тягового подвижного состава

Фото: УЗ Фото: УЗ
Фото: УЗ

В январе-ноябре 2020 года "Укрзализныця" модернизировала и капитально отремонтировала 100 локомотивов, а также провела еще около 4500 текущих ремонтов электровозов и тепловозов.

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного предприятия.

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В частности, со 100 локомотивов капитально отремонтировано и модернизировано 49 электровозов и 51 тепловоз на общую сумму более 1,1 млрд грн.

Указано, что соответствующие работы были выполнены на локомотиворемонтных заводах.

Кроме этого, в условиях локомотивных депо региональных филиалов УЗ в течение 11 месяцев выполнила около 4500 текущих ремонтов локомотивов, в том числе более 3500 ремонтов электровозов и 1200 тепловозов на общую сумму свыше 1,3 млрд грн.

Напомним, в 2020 году правление УЗ приняло решение о реалокации около 400 млн грн на ремонт локомотивов.

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Более того, в 2021 году капитальный ремонт тягового подвижного состава определен приоритетом "Укрзализныци", поэтому компания планирует капитально отремонтировать и модернизировать на локомотиворемонтных заводах 177 локомотивов.

Кроме того, предполагается выполнить 4400 текущих ремонтов и модернизаций электровозов и тепловозов на собственных производственных подразделениях локомотивного хозяйства.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" в 2021 году втрое увеличит капитальные вложения в ремонт, модернизацию и строительство.

Известно, что в настоящее время в инвентарном парке УЗ более 3500 локомотивов, в рабочем — 2022 локомотива. В резерве компании имеется достаточное количество тягового подвижного состава, который может быть задействован в случае увеличения объемов эксплуатационной работы.

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