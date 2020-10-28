Происшествия 30 минут назад

В Кривом Роге сошли с рельсов 14 вагонов с углем (ФОТО)

Часть вагонов лишилась тележек или полностью разрушилась, содержимое высыпалось на землю

В Кривом Роге сошли с рельсов 14 вагонов, 28 октября 2020. Фото: ГУ НП в Днепропетровской области
В Кривом Роге сошли с рельсов 14 вагонов, 28 октября 2020. Фото: ГУ НП в Днепропетровской области
В Кривом Роге сошли с рельсов 14 вагонов, 28 октября 2020. Фото: ГУ НП в Днепропетровской области
В Кривом Роге сошли с рельсов 14 вагонов, 28 октября 2020. Фото: ГУ НП в Днепропетровской области

В ночь на среду, 28 октября, на окраине Кривого Рога при движении товарного поезда сошли с рельсов 14 вагонов. Об этом сообщает Главное управление полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в 4:10. Пострадавших нет. На место выехала следственно-оперативная группа полиции, также правоохранители обеспечивают охрану на месте аварии. Проводятся мероприятия по ликвидации ее последствий.

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Открыто производство по статье 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).

Судя по опубликованным полицией фотографиям с места происшествия, вагоны перевозили уголь. Часть из них перевернулась, высыпав содержимое на землю. Тележки поврежденных вагонов оказались попросту снесены, а железнодорожное полотно в месте аварии разрушено. При этом видно, что некоторые вагоны оказались разрушены полностью.

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Среди сошедших с рельсов заметны вагоны, приписанные к различным станциям, включая Мандрыкино (Донецк), Застава-1 (Одесса) и Нижнеднепровск-Узел (Днепр).

Напомним, в июле грузовой состав сошел с рельсов в Кировоградской области. В локомотиве на тот момент не было никого, поезд покатился самовольно во время стоянки.

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