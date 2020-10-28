В Кривом Роге сошли с рельсов 14 вагонов с углем (ФОТО)

В ночь на среду, 28 октября, на окраине Кривого Рога при движении товарного поезда сошли с рельсов 14 вагонов. Об этом сообщает Главное управление полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в 4:10. Пострадавших нет. На место выехала следственно-оперативная группа полиции, также правоохранители обеспечивают охрану на месте аварии. Проводятся мероприятия по ликвидации ее последствий.

Открыто производство по статье 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).

Судя по опубликованным полицией фотографиям с места происшествия, вагоны перевозили уголь. Часть из них перевернулась, высыпав содержимое на землю. Тележки поврежденных вагонов оказались попросту снесены, а железнодорожное полотно в месте аварии разрушено. При этом видно, что некоторые вагоны оказались разрушены полностью.

Среди сошедших с рельсов заметны вагоны, приписанные к различным станциям, включая Мандрыкино (Донецк), Застава-1 (Одесса) и Нижнеднепровск-Узел (Днепр).

Напомним, в июле грузовой состав сошел с рельсов в Кировоградской области. В локомотиве на тот момент не было никого, поезд покатился самовольно во время стоянки.