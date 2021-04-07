В Днепропетровской области электричка сбила полицейское авто на переезде (ВИДЕО)

Пригородный электропоезд "Днепр — Кривой Рог" 6 апреля врезался в полицейский автомобиль, оказавшийся на неохраняемом переезде. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Днепр оперативный".

Отмечается, что столкновение произошло на железнодорожном переезде со звуковой сигнализацией на перегоне Верховцево — Кривой Рог.

По предварительным данным, водитель полицейского авто выехал на переезд, не убедившись в безопасности движения. Пострадавших нет, однако передняя часть задетой поездом машины получила сильные повреждения, оставшись стоять с развороченным капотом и смещённым правым колесом.

Незначительные повреждения получила в результате столкновения и электричка: оказалась согнута лестница подъема в кабину машиниста, отбита нижняя ступенька при входе в соседний вагон для пассажиров, а еще одна — отбита не до конца. Также удар пришелся на один из тормозных цилиндров.

Напомним, что 29 марта при въезде в Запорожскую область из Днепропетровской сошел с рельсов поезд №732 "Интерсити" сообщением Киев — Запорожье, в котором находилось 88 пассажиров.

В феврале в Днепре сошли с рельсов восемь грузовых вагонов. В конце октября 2020 года произошло еще одно крупное ЧП в регионе: сход с рельсов товарного поезда в Кривом Роге. Тогдашний руководитель УЗ Владимир Жмак заявлял, что произошло это из-за действий неизвестных злоумышленников.