Происшествия 6 минут назад

ЖД-авария на Тайване: поезд сошел с рельс, десятки погибших (ФОТО, ВИДЕО)

На рельсы с 20-метровой высоты упал грузовик, который был неправильно припаркован на склоне над железной дорогой и у которого были неисправны тормоза

Фото: CCTVAsiaPacific Фото: CCTVAsiaPacific
Фото: CCTVAsiaPacific

В восточной части Тайваня сошел с рельсов поезд Taroko Express, который перевозил больше 350 пассажиров. Об этом передает "Медуза" со ссылкой на Центральное новостное агентство Тайваня.

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Как отмечает издание, авария произошла на въезде в тоннель. По предварительным данным, на рельсы с 20-метровой высоты упал грузовик, который был неправильно припаркован на склоне над железной дорогой и у которого были неисправны тормоза.

В полиции сообщили, что в результате аварии четыре человека погибли и еще 36 не подают признаков жизни. 61 человек был госпитализирован. Еще 72 остаются заблокированными в поезде.

В свою очередь, Reuters со ссылкой на министра транспорта пишет о как минимум 36 погибших и 72 пострадавших.

По информации агентства, это самая крупная железнодорожная авария на Тайване за последние 40 лет.

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В 2018 году при крушении поезда на севере острова погибли 18 человек. В 1981 году крушение поезда привело к гибели 31 человека.

Напомним, 26 марта в Египте столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли, по меньшей мере, 32 человека, а еще более 80 — получили ранения.

 

 

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