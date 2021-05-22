"Укрзализныця" распродает непрофильные активы: продается 11 объектов за 18 млн грн

"Укрзализныця" начала продажу непрофильных активов через электронные аукционы.

На первом этапе планируется продажа 11 активов на сумму 18 млн грн, сообщает пресс-служба железнодорожного предприятия.

Указано, что всего компания определила 182 непрофильных актива, из которых 11 выставят на продажу на первом этапе через систему "Prozorro.Продажи". Среди них — 6 магазинов, помещения спортклуба и 4 нежилых помещения.

Известно, что от реализации первой партии непрофильных активов УЗ планирует получить около 18 млн грн.

"Так исторически сложилось, что "Укрзализныця" имеет большое количество помещений и зданий, которые уже не используются компанией. Вместо этого мы вынуждены тратить деньги на их содержание", — отметил исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик.

Он добавил, что таким образом вместо прибыли эти активы генерируют лишние расходы. Поэтому в УЗ решили их продавать для "максимально эффективного их дальнейшего использования новыми собственниками".

Как отмечается, также проведут отдельную маркетинговую кампанию для привлечения максимального количества участников к аукционам.

Предполагается, что после первых конкурсов в "Укрзализныце" выполнят анализ заинтересованности рынка и начнут следующие этапы реализации.

Напомним, по итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли — это первый положительный финансовый результат после последних 12 месяцев убыточных показателей.

Как сообщалось, банковские счета "Укрзализныци" с 6 мая 2021 года арестованы исполнительной службой за долги.

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компания прилагает усилия для урегулирования ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, а некоторые счета уже разблокированы.