Юрик: В "Укрзализныцю" нужно влить ресурсы, чтобы обновить активы и поднять качество услуг

За последний год "Укрзализныця" смогла перейти от кризиса к прибыльной деятельности. По итогам апреля компания вернулась на уровень 50-60% пассажирского и 100% докризисного грузопотока. Но для нормальной работы нужны дополнительные ресурсы, заявил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Для стабильного развития стратегического предприятия, каковым является "Укрзализныця", нужны фундаментальные изменения налогового и регуляторного законодательства, — убежден он. — Компанию нужно кардинально наполнять ресурсами и снижать налоговое бремя (в первую очередь налог на землю) для того, чтобы эти ресурсы направить на обновление активов — грузовых вагонов, локомотивов и путей".

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Для того чтобы поставить "Укрзализныцю" на стабильную финансовую основу, должна быть инициирована реформа системы тарифообразования, целью которой является введение единого тарифа "тонна за километр" на все грузовые перевозки, объяснил Юрик.

Кроме того, по его словам, необходимо оптимизировать налоговую нагрузку на компанию. "Налог на землю, который платит "Укрзализныця", — это около 4 млрд гривен в год. Эти средства полностью идут в местные бюджеты, не в государственный", — отметил и.о. главы правления.

Юрик подчеркнул, что УЗ рассчитывает на поддержку правительства и бизнеса как в инициативах по тарифам на грузовые перевозки, так и в вопросах налоговой нагрузки. "Для нас это очень важно, потому что пришло время не просто выживать, а сделать качественный скачок", — добавил он.

Как сообщалось, в апреле "Укрзализныця" отчиталась о прибыли в размере 35 млн гривен, которую удалось получить благодаря внедрению оперативного антикризисного плана.