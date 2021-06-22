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"Укрзализныця" получила 1,7 млрд грн убытков в первом квартале 2021 года

При этом ежемесячная зарплата админперсонала за этот период увеличилась в 9 раз, а руководителя — в 52 раза

Фото: УЗ Фото: УЗ
Фото: УЗ

За первый квартал 2021 года акционерное общество "Укрзализныця" отчиталось о чистых убытках на сумму 1,7 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана компании за первые 3 месяца нынешнего года, сообщает "Марлин".

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Указано, что за первый квартал УЗ уплатила более 5,7 млрд грн налогов, сборов и платежей в целевые государственные фонды.

По состоянию на конец марта "Укрзализныця" имела 41,5 млрд грн долгов перед ЕБРР, Ощадбанком, Укргазбанком, Сбербанком России, Альфа-Банком и другими.

При этом за отчетный период расходы на оплату труда составили 8,3 млрд грн. За аналогичный период 2020 года затраты были выше и составили 9,2 млрд грн.

Среднее количество работников в компании за первые три месяца года составляло 243 тысячи 387 человек, что меньше на 8600 человек за такой же период прошлого года.

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Средняя ежемесячная зарплата одного работника составила 11,2 тысячи грн. При этом аналогичная зарплата административного персонала в 9 раз больше — 108,7 тысячи грн, а руководителя — в 52 раза больше: 589,7 тысячи грн.

В 2020 году руководитель УЗ в течение первого квартала ежемесячно получал меньше — в среднем 442 тысячи грн в месяц.

В тоже  время убыточность "Укрзализныци" в первом квартале в отчете объясняется несколькими факторами:

- уменьшением объемов перевозок в результате пандемии COVID-19 — фактический пассажирооборот оказался на 5,5% (или на 166 млн пассажирокилометров) меньше планового, а грузовые перевозки оказались меньше на 4,4% (1866 млн тонн/км);

- превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода на 11,9% к плану; рост себестоимости объясняется увеличением стоимости энергоносителей, ростом производственного персонала, увеличением земельного налога.

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Однако уже в апреле 2021 года компания вышла на прибыльный уровень и заработала 35 млн грн прибыли, а в мае — почти 39 млн грн.

Известно, что по итогам полного 2020 года "Укрзализныця" отчиталась о 11,9 млрд грн убытков.

Напомним, с марта 2021 года обязанности главы правления исполняет Иван Юрик, бывший член правления УЗ.

Официально предыдущего директора общества Владимира Жмака уволили из-за неэффективного управления.

Однако сам Жмак считает, что решение принято с нарушением процедур.

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