"Укрзализныця" получила 1,7 млрд грн убытков в первом квартале 2021 года

За первый квартал 2021 года акционерное общество "Укрзализныця" отчиталось о чистых убытках на сумму 1,7 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана компании за первые 3 месяца нынешнего года, сообщает "Марлин".

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Указано, что за первый квартал УЗ уплатила более 5,7 млрд грн налогов, сборов и платежей в целевые государственные фонды.

По состоянию на конец марта "Укрзализныця" имела 41,5 млрд грн долгов перед ЕБРР, Ощадбанком, Укргазбанком, Сбербанком России, Альфа-Банком и другими.

При этом за отчетный период расходы на оплату труда составили 8,3 млрд грн. За аналогичный период 2020 года затраты были выше и составили 9,2 млрд грн.

Среднее количество работников в компании за первые три месяца года составляло 243 тысячи 387 человек, что меньше на 8600 человек за такой же период прошлого года.

Средняя ежемесячная зарплата одного работника составила 11,2 тысячи грн. При этом аналогичная зарплата административного персонала в 9 раз больше — 108,7 тысячи грн, а руководителя — в 52 раза больше: 589,7 тысячи грн.

В 2020 году руководитель УЗ в течение первого квартала ежемесячно получал меньше — в среднем 442 тысячи грн в месяц.

В тоже время убыточность "Укрзализныци" в первом квартале в отчете объясняется несколькими факторами:

- уменьшением объемов перевозок в результате пандемии COVID-19 — фактический пассажирооборот оказался на 5,5% (или на 166 млн пассажирокилометров) меньше планового, а грузовые перевозки оказались меньше на 4,4% (1866 млн тонн/км);

- превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода на 11,9% к плану; рост себестоимости объясняется увеличением стоимости энергоносителей, ростом производственного персонала, увеличением земельного налога.

Однако уже в апреле 2021 года компания вышла на прибыльный уровень и заработала 35 млн грн прибыли, а в мае — почти 39 млн грн.

Известно, что по итогам полного 2020 года "Укрзализныця" отчиталась о 11,9 млрд грн убытков.

Напомним, с марта 2021 года обязанности главы правления исполняет Иван Юрик, бывший член правления УЗ.

Официально предыдущего директора общества Владимира Жмака уволили из-за неэффективного управления.

Однако сам Жмак считает, что решение принято с нарушением процедур.