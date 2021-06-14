"Укрзализныця" заработала 39 млн грн в мае: второй прибыльный месяц подряд

В мае 2021 года "Укрзализныця" заработала 39 млн грн.

Прошлый месяц стал вторым подряд, в котором железнодорожное предприятие получает прибыль, сообщает пресс-служба УЗ.

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В частности, исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик напомнил, что в январе 2021 года компания, на фоне борьбы с финансовым кризисом и борьбой с пандемией, сработала с убытком 693 млн грн, в феврале — 534 млн грн, марте — 448 млн грн.

Однако уже в апреле компания вышла на прибыльный уровень и заработала 35 млн грн прибыли, а в мае — почти 39 млн грн.

По его словам, положительная тенденция роста финансовых поступлений фиксируется благодаря эффективному внедрению антикризисного плана в компании и улучшению операционной работы в грузовом сегменте.

Кроме того, повлияли увеличение объемов грузовых перевозок, а также ослабление карантинных мер в стране.

Указано, что увеличение доходов от пассажирских перевозок произошло благодаря новым рейсам и оживлению отпускного сезона. Так, в мае они составили более 585 млн грн, тогда как в апреле — почти 344 млн грн, в марте — около 364 млн грн.

Также отмечается, что "Укрзализныця" в мае на 20,5% увеличила оборот грузовых вагонов, а среднесуточная нагрузка вышла на уровень докризисного 2019 года.

Как сообщалось, по итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли — это первый положительный финансовый результат после последних 12 месяцев убыточных показателей.

Напомним, за весь 2020 год "Укрзализныця получила 1,2 млрд грн убытка.

В свою очередь в 2019 году УЗ получила почти 3 млрд грн чистой прибыли.

Как отмечалось, "Укрзализныця" продолжает реформировать финансовую систему и вводит новые стандарты прозрачности, и с 1 августа все без исключения закупки аффилированных с УЗ заводов и акционерных обществ будут проходить через ProZorro.