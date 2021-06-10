Происшествия 1 час назад

НАБУ проводит обыски в больницах "Укрзализныци" из-за кражи "ковидных" 60 млн грн

Обыски проходят в медучреждениях Киева и других городах

Фото: УЗ Фото: УЗ
Фото: УЗ

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в больницах "Укрзализныци" по делу о завладении деньгами, выделенными на лечение пациентов с COVID-19.

Об этом со ссылкой на источник в антикоррупционных органах сообщает УП.

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Указано, что обыски проводят в медицинских учреждениях Киева и других городах.

При этом следственные действия продолжаются в административных помещениях, и на лечение пациентов это якобы не влияет.

"Правоохранители расследуют завладение 60 млн грн. Эти деньги Национальная служба здоровья выделила больницам "Укрзализныци". Однако, по данным следствия, заведения не лечили больных с COVID-19", — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2020 года в Министерстве здравоохранения заявили, что привлекают медучреждения "Украинских железных дорог" для госпитализации больных с COVID-19.

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В марте 2021 года тогдашний глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что больницы УЗ не принимают пациентов с COVID-19, хотя получили на это финансирование.

НСЗУ остановила оплату услуг и выставила филиалу "Укрзализныци" требование вернуть деньги.

Ранее следователи Национальной полиции сообщили о подозрении служащему обособленного подразделения АО "Укрзализныця" в присвоении 750 тысяч грн государственных денег, выделенных на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

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