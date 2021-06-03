Иван Юрик: "Укрзализныця" переводит все закупки дочерних заводов на ProZorro

Укрзализныця продолжает реформировать финансовую систему и вводит новые стандарты прозрачности. С 1 августа все без исключения закупки аффилированных с УЗ заводов и акционерных обществ будут проходить через ProZorro.

Об изменениях рассказал в Facebook и.о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик.

"Все закупки будут полностью доступны для просмотра от старта до результата. Так, до сих пор у нас еще существовала практика среди заводов закупок без конкурса или на других коммерческих электронных площадках. Искренне поздравляю топ-менеджмент и понимаю отчаяние отдельных контрагентов и нечестных "руководителей", — комментирует он.

В УЗ ожидают, что это не только очистит процедуры закупок от коррупционных рисков, но и поможет сэкономить средства. Так, начиная с февраля этого года филиалы УЗ провели 41 процедуру закупки через инструмент "Допороговая закупка", сэкономив 27% средств от ожидаемой цены.

Кроме того, в Укрзализныце вводят систему централизованного управления финансами (cash pooling) среди акционерных обществ и заводов. По словам Юрика, это настоящая институциональная реформа, которую готовили последние 12 месяцев. Новая система предусматривает, что все расчеты за товары и услуги будут проходить через главный офис.

"Это позволит не только усилить контроль за движением средств, но и даст возможность контролировать финансовое состояние и целесообразность закупок. Переводим все на честные и прозрачные рельсы", — говорит Юрик.

Также в УЗ внедряют трехмесячное оперативное планирование денежных потоков аффилированных предприятий. При необходимости финансовый план можно будет пересматривать в течение года и гибко реагировать на изменения.

Ранее Иван Юрик рассказал о планах за 2-3 года завершить анбандлинг Укрзализныци, отказаться от кросс-финансирования и создать четыре оператора направлений бизнеса.