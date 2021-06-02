Чиновника "Укрзализныци" задержали по подозрению в присвоении 750 тысяч грн

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении служащему обособленного подразделения АО "Укрзализныця" в присвоении 750 тысяч грн государственных денег, выделенных на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В частности, полицейские установили, что чиновник одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця" с целью завладения государственными деньгами составил соответствующие документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский" с предприятием с признаками фиктивности.

"Эти документы стали основанием для перечисления подразделением "Укрзализныци" 750 тысяч грн на счет фиктивного предприятия. Кроме того, фигурант достоверно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров эта фирма не будет выполнять", — говорится в сообщении.

В связи с этим следователи Главного следственного управления Национальной полиции по оперативному сопровождению сотрудников Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции сообщили о подозрении должностному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За незаконные сделки злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы", — доложили в полиции.

На данный момент правоохранители осуществляют мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности всех причастных к указанной деятельности фигурантов.

Как сообщалось, в феврале 2021 года сотрудники полиции разоблачили противоправную деятельность служащих одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця" в присвоении государственных денег, выделяемых на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

Напомним, ранее АО "Укрзализныця" уплатило наложенный Антимонопольным комитетом 6 августа 2020 года штраф в сумме 18,282 млн грн и прекратило нарушение, которое заключалось во взимании отдельной платы за обслуживание грузов на малодеятельных станциях.