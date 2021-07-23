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Fitch снова исключило "Укрзализныцю" из негативного рейтинга

Агентство удалило УЗ из негативного рейтинга на фоне существенного улучшения ликвидности после выпуска облигаций участия на сумму $300 млн

Фото: Facebook/Укрзализныця Фото: Facebook/Укрзализныця
Фото: Facebook/Укрзализныця

Одно из ведущих рейтинговых агентств Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" на уровне "B" со стабильным прогнозом, исключив ее из списка "Негативного прогноза рейтинга" (Rating Watch Negative, или RWN).

Как сообщает пресс-служба УЗ, Fitch исключило ЖД-предприятие из негативного рейтинга на фоне существенного улучшения ликвидности после выпуска облигаций участия в займе на сумму $300 млн, который завершен 15 июля.

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"Как активный участник международного рынка капитала "Укрзализныця"… все взятые обязательства выполняет в полной мере, направляя средства от выпуска облигаций на погашение краткосрочного долга, в том числе рефинансирование кредитов Сбербанка, облигаций участия в займе на сумму $50 млн, подлежащих уплате 15 сентября 2021 года, и других кредитных обязательств", — говорится в сообщении.

Fitch считает, что источники ликвидности компании достаточны для обеспечения планового обслуживания долга к концу 2021 года и в 2022 году. Самостоятельный кредитный профиль УЗ был повышен с "CCC" до "B-".

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Напомним, в начале июля "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $300 млн под 7,875% годовых. При этом международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций "Укрзализныци" ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" и поместило его в список Rating Watch "Негативный".

В свою очередь рейтинговым агентством Standard&Poor's прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" был улучшен с "негативного" на "позитивный".

Ранее сообщалось, что 11 сентября 2020 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг АО "Укрзализныця" на уровне "B" со стабильным прогнозом и удалило его из списка Rating Watch Negative (RWN).

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