Deutsche Dahn поможет "Укрзализныце" в расширении международных грузовых перевозок

"Укрзализныця" и Deutsche Dahn договорились о взаимопонимании и сотрудничестве в области международных грузоперевозок. Как говорится в сообщении украинского перевозчика, соответствующий меморандум подписали 20 сентября в Берлине главы компаний Александр Камышин и Рихард Лутц.

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Отмечается, что договоренность обеспечит получение УЗ помощи в восстановлении железнодорожной инфраструктуры. Она также охватывает сотрудничество по расширению коридоров железнодорожных грузовых перевозок, пропускной способности терминалов и консультационные услуги для внедрения европейских стандартов в управлении железной дорогой.

"Я уверен, что партнерство между DB и "Укрзализныцей" может принести значительные преимущества обеим сторонам в расширении грузовых перевозок и экспорте зерна в Европу. Нет сомнения, что DB является экспертом в этой сфере. Я уверен, что наше партнерство может принести ценные результаты. Мощная синергия возникнет благодаря профессионализму DB в сочетании со смелостью и мотивацией УЗ", - заявил руководитель последней.

В УЗ напоминают, что начали работать с DB над модернизацией и реформированием железнодорожной системы Украины еще до полномасштабного российского вторжения. Новое же партнерство ставит целью в целом улучшить железнодорожные грузовые перевозки и в частности сельскохозяйственные. Специалисты DB Cargo помогут разработать и модернизировать грузовые коридоры для перевалки между линиями с широкой и европейской шириной путей.

Как указывают в "Укрзализныце", сейчас уже есть возможность получить доступ к некоторым крупным грузовым узлам западной железнодорожной сети Украины с помощью грузовых вагонов для европейской ширины путей, что значительно сокращает время транспортировки грузов.

Вариант использования украинских вагонов-хопперов рассматривается как способ увеличения экспорта зерна в Европейский союз, поскольку эти вагоны содержат гораздо большие объемы зерна, чем контейнеры.

В частности, польские и румынские дочерние компании DB Cargo уже используют железнодорожные сети вблизи границы для транспортировки большого количества зерна. В УЗ констатируют, что железнодорожное сообщение является полезной альтернативой морскому пути из Украины, поскольку последним маршрутом все еще трудно воспользоваться.

DB также продолжит помогать "Укрзализныце" в развитии структур корпоративного управления, которые, среди прочего, обязательны для получения Украиной финансовой помощи на восстановление.

Немецкий перевозчик также планирует обеспечить УЗ запчастями и рассматривает возможность предоставления грузовых вагонов, хотя их нужно будет переоборудовать для использования на широких путях, что потребует дополнительных усилий.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что во время выставки InnoTrans в Берлине "Польские государственные железные дороги" (PKP) и УЗ подписали совместное заявление о развитии, продолжении и укреплении сотрудничества для содействия дальнейшему развитию экономических отношений между Польшей и Украиной.

В нем компании выразили заинтересованность в продолжении выгодного сотрудничества в развитии систем железнодорожного транспорта в обеих странах как важной части транспортной системы Европы.

Также была отмечена важность изменений, которые происходят в структуре железнодорожных рынков Польши и Украины в результате продолжающихся военных действий. PKP и УЗ отметили необходимость диалога относительно решений по вопросам функционирования железнодорожного рынка, институциональных и организационных изменений, а также финансирования железнодорожного транспорта.

В рамках сотрудничества стороны будут проводить периодические консультации по развитию железнодорожного транспорта и принимать меры по проведению трансформации железнодорожных систем Польши и Украины.