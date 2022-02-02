Набсовет "Укрзализныци" возглавил выходец из Deutsche Bahn, его замом стал Лещенко

Наблюдательный совет "Укрзализныци" на первом заседании в новом составе 2 февраля избрал своим председателем Гепарда Хафера, а заместителем председателя - Сергея Лещенко.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры. На заседании присутствовал также министр Александр Кубраков, отметивший, что начало работы нового набсовета УЗ является важным этапом реформы корпоративного управления.

"С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы правления и наблюдательного совета... Уверен, что экспертиза каждого члена набсовета – в железнодорожной отрасли, сфере перевозок, финансах, реформах - поможет нам наладить конструктивную работу и быстрее достичь поставленных целей", - прокомментировал он.

По словам главы ведомства, приоритетом для президента, правительства и самого министерства на сегодня является трансформация пассажирских перевозок, масштабное обновление инфраструктуры в рамках "Большого строительства" и обеспечение эффективных грузовых перевозок. В следующий раз, как сообщает министерство, набсовет железной дороги соберется в конце февраля.

Напомним, что новый состав набсовета УЗ Кабинет министров утвердил 29 декабря. В частности, независимыми членами был назначены бывший руководитель (2013-2019) Deutsche Bahn Engineering & Consulting Гепард Хафер; глава набсовета Lincoln International и бывший финдиректор Deutsche Bahn Александр Долл; бывший глава "Польских государственных железных дорог" (2012-2015) Якуб Карновский (также он входит в набсовет "Укрпочты") и директор экономических программ "Украинского института будущего" Анатолий Амелин.

В свою очередь представителями государства в набсовет УЗ были утверждены, помимо Лещенко, Давид Ломджария и Сергей Москаленко.

До этого набсовет не работал с конца сентября 2021 года после увольнения четырех своих членов, включая Лещенко, из-за окончания срока действия их контрактов. Отметим при этом, что Лещенко в своей обновленной декларации о доходах указал, что заработал в 2021 году на должности члена набсовета УЗ 3,56 млн грн, а всего указал около 6 млн грн дохода.

Отметим, что бывшие представители немецкого ж/д компании попали в набсовет УЗ не случайно. Напомним, что еще в начале 2020 года тогдашний украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении Украины передать УЗ в управление Deutsche Bahn на 10 лет. В самой УЗ сначала заявили, что не были в курсе этой идеи.

Тем не менее, 5 февраля 2020 года УЗ, Deutsche Bahn и ее подразделение DB Engineering & Consulting подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной "управленческой и/или технической поддержки".

Однако после смены правительства в конце апреля 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныця" приостановила на время сотрудничество с немецким ж/д оператором. В конце сентября 2020 года тогдашний глава правления украинского ж/д монополиста Владимир Жмак заявил, что в УЗ не видят возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, в том числе DB.

Однако при новом руководстве УЗ и Мининфраструктуры в 2021 году ситуация снова изменилась. В конце августа 2021 года УЗ и DB Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок.

В УЗ заявили, что консалтинг является первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года и по завершении которого будет привлечена команда менеджеров Deutsche Bahn для непосредственного операционного управления пассажирскими перевозками.