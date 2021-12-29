Кабмин вернул Лещенко в набсовет "Укрзализныци"

Кабинет министров во время заседания 29 декабря утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця". В частности, одним из представителей от государства будет Сергей Лещенко.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Как стало известно, Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер стали победителями отбора на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци".

Кроме того, Кабмин утвердил еще трех членов наблюдательного совета как представителей государства – Сергея Лещенко, С.В. Москаленко и Давида Ломджария.

Напомним, в сентябре правительство уволило почти весь набсовет "Укрзализныци", в том числе Лещенко.

Он занимал должность главы набсовета с июня 2018 года, Лещенко присоединился к команде в декабре 2019 года, Матье — с июня 2018 года, а Журавлев — в конце 2019 года.

Вскоре после ухода Лещенко из набсовета УЗ министр инфраструктуры Александр Кубраков предложил вернуть его обратно. После этого кандидатуру Лещенко представили на рассмотрение номинационному комитету.