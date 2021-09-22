Кабмин уволил почти весь набсовет "Укрзализныци", в том числе Лещенко

Кабинет министров Украины принял решение не продлевать контракт с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевкой Аджунером, а также его членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.

Об этом свидетельствует корпоративный документ, опубликованный на сайте УЗ.

В частности, отмечается, что компания не располагает сведениями о решении акционера (Кабмина) о продлении полномочий Шевки Аджунера или избрания его на новый срок.

"Соответственно, его полномочия как члена наблюдательного совета прекращены", — говорится в документе.

Аналогичные решения приняты по членам набсовета Андреасу Матье, Сергею Лещенко и Олегу Журавлеву.

В то же время в набсовете УЗ на данный момент остается один член — Адомас Азуолас Аудицкас. Указано, что его контракт истекает в июне 2022 года.

Известно, что глава набсовета занимал свою должность с июня 2018 года, Лещенко присоединился к команде в декабре 2019 года, Матье — с июня 2018 года, а Журавлев — в конце 2019 года.

Напомним, с 15 апреля по 25 августа 2021 года временным главой "Укрзализныци" был Иван Юрик.

9 августа он подал в отставку, и его место занял Александр Камышин.

Как предполагается, Камышин пробудет на должности исполняющего обязанности руководителя УЗ не дольше, чем до 31 декабря 2021 года. При этом, если постоянного главу компании выберут раньше, то и Камышин уйдет раньше.