Транспорт 20 минут назад

Кабмин объявил отбор двух кандидатов в набсовет "Укрзализныци"

В правительстве решили доукомплектовать набсовет железнодорожного монополиста: максимум в нем может быть семь человек

Фото: Facebook-страница УЗ Фото: Facebook-страница УЗ
Фото: Facebook-страница УЗ

Кабинет министров объявил отбор двух кандидатов в наблюдательный совет АО "Укрзализныця". Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства №363 от 21 апреля обнародовано на сайте правительства.

"Объявить отбор кандидатов на занятие должностей двух независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця", — указано в нем.

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Напомним, что решением от 13 мая Кабмин внес изменения в устав "Укрзализныци", согласно которым максимально возможное количество членов набсовета компании было сокращено с одиннадцати до семи.

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В настоящее время, согласно данным на сайте УЗ, в состав набсовета компании входит пять человек: Шевки Аджунер (глава набсовета), Олег Журавлев, Сергей Лещенко, Андреас Матье и Адомас Аудицкас.

Отметим, что последнего менеджера в апреле называли среди причастных к схеме ввоза в Украину изношенных вагонов, которую реализует ООО "БГС Рейл". Фирма принадлежит литовскому предпринимателю и однокласснику экс-министра экономики Украины Айвараса Абромавичуса Гядеминасу Жемялису, а управляется еще одним литовцем Дариусом Закараускасом.

Аджунер и Матье входят в набсовет "Укрзализныци" с 20 июня 2018 года, Аудицкас — с 14 августа 2019 года, Журавлев и Лещенко — с 18 декабря 2019 года. Последнего вскоре назначили ответственным по борьбе с коррупцией в УЗ.

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