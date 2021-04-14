Связанный с Абромавичусом менеджер оказался причастен к схеме ввоза старых вагонов — СМИ

Дариус Закараускас, генеральный директор украинской ООО "БГС Рейл", которая принадлежит литовскому предпринимателю и однокласснику экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса Гядеминасу Жемялису, оказался причастен к схеме ввоза в Украину подержанных грузовых вагонов из России в обход запрета Кабмина.

Об этом сообщает издание "Апостроф".

Издание пишет, что летом 2020 года, перед тем как компания "Альфара", фигурирующая в уголовном производстве о незаконном ввозе грузовых вагонов, осуществила свою операцию, Закараускас стал владельцем мажоритарной доли в предприятии. А накануне открытия уголовного производства, в октябре 2020 года, вышел из состава учредителей.

Ввоз вагонов, как считают следователи, стал результатом сговора фирмы "Альфара" и ряда других предприятий с руководством "Укрзализныци". Среди прочих, причастным к схеме называют члена набсовета "УЗ", также гражданина Литвы Адомаса Аудицкаса. И его, и Закараускаса считают приближенными к экс-министру экономики Айварасу Абромавичусу.

Издание отмечает, что Закараускас официально в Украине представляет интересы компании BGS Rail. BGS это Baltic Ground Services, структурное подразделение крупной международной компании Avia Solutions Group литовского предпринимателя Гедеминаса Жемялиса. Она занимается наземным обслуживанием, обустройством инфраструктуры аэропортов, и даже принимала участие в строительстве четвертого аэропорта Москвы — "Жуковский". За что местные СМИ клеймили Жемялиса едва ли не агентом российских интересов. А правительство заморозило его инвестиции в аэропорт Вильнюса, посчитав их угрозой национальным интересам Литвы.

"СМИ писали, что только став министром экономики в Украине, Абромавичус лоббировал интересы BGS на украинском рынке авиатоплива. В 2016-17 гг. компания ввезла его в Украину на 1,8 млрд. грн. Службой безопасности Украины открыто уголовное производство №22016160000000374 от 01.11.2016 года по причине разворовывания авиатоплива в аэропорту Одесса при участии Baltic ground services", — говорится в материале "Апострофа".

Кроме того, у фирмы были интересы и в вопросе передачи ей в концессию / обслуживание государственных аэропортов, в первую очередь, "Борисполя" и "Львова". К слову, в конце 2020 года СМИ снова заговорили о возможном заходе балтийцев на "Борисполь". Но теперь уже через уголовное дело, якобы инспирированное НАБУ против руководства аэропорта с подачи члена набсовета "BGS Rail" — бывшего спецпредставителя США по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Курта Волкера. Журналисты утверждают, что Абромавичус и Жемялис — это одноклассники.

"Зачем Закараускасу понадобилось становиться мажоритарным бенефициаром фирмы всего на три месяца и именно на период, когда была провернута крупная афера с вагонами? Почему, как только стало известно о готовящемся уголовном производстве (Нацполиция, согласно судебным материалам, открыла дело 3 ноября 2020 года), он тут же вышел из состава участников компании? Возможно, дело в том, что Закараускас должен был в этот момент представлять не свои интересы, а интересы других, более влиятельных литовцев?", — задается вопросом издание.

Журналисты отмечают, что в материалах дела как звенья схемы фигурируют не только "Альфара", но и "BGS Rail", и "PSP Capital". "Таким образом, как бы Дариусу Закараускасу не хотелось уйти от "справедливого наказания" за участие в схеме, ему это вряд ли удастся. Впрочем, вполне вероятно, что этот уголовный процесс прольет свет не только на отдельные махинации топ-менеджмента фирм, ввозивших на территорию Украины подержанные вагоны, но и в целом раскрутит клубок интересов, которые имеет в нашей стране условная группа литовских "реформаторов" во главе с Айварасом Абромавичусом", — резюмирует издание.