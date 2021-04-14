Транспорт 8 минут назад

Связанный с Абромавичусом менеджер оказался причастен к схеме ввоза старых вагонов — СМИ

Импортируемые изношенные вагоны подрывают украинское вагоностроение и несут угрозу безопасности движения по железным дорогам

Фото: пресс-служба "Укрзализныци" Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Дариус Закараускас, генеральный директор украинской ООО "БГС Рейл", которая принадлежит литовскому предпринимателю и однокласснику экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса Гядеминасу Жемялису, оказался причастен к схеме ввоза в Украину подержанных грузовых вагонов из России в обход запрета Кабмина.

Об этом сообщает издание "Апостроф".

Кратко и по делу в Telegram

Издание пишет, что летом 2020 года, перед тем как компания "Альфара", фигурирующая в уголовном производстве о незаконном ввозе грузовых вагонов, осуществила свою операцию, Закараускас стал владельцем мажоритарной доли в предприятии. А накануне открытия уголовного производства, в октябре 2020 года, вышел из состава учредителей.

Читайте также:
СМИ рассказали о компаниях, замешанных в схемах на "УЗ": причастно окружение Абромавичуса

Ввоз вагонов, как считают следователи, стал результатом сговора фирмы "Альфара" и ряда других предприятий с руководством "Укрзализныци". Среди прочих, причастным к схеме называют члена набсовета "УЗ", также гражданина Литвы Адомаса Аудицкаса. И его, и Закараускаса считают приближенными к экс-министру экономики Айварасу Абромавичусу.

Издание отмечает, что Закараускас официально в Украине представляет интересы компании BGS Rail. BGS это Baltic Ground Services, структурное подразделение крупной международной компании Avia Solutions Group литовского предпринимателя Гедеминаса Жемялиса. Она занимается наземным обслуживанием, обустройством инфраструктуры аэропортов, и даже принимала участие в строительстве четвертого аэропорта Москвы — "Жуковский". За что местные СМИ клеймили Жемялиса едва ли не агентом российских интересов. А правительство заморозило его инвестиции в аэропорт Вильнюса, посчитав их угрозой национальным интересам Литвы.

"СМИ писали, что только став министром экономики в Украине, Абромавичус лоббировал интересы BGS на украинском рынке авиатоплива. В 2016-17 гг. компания ввезла его в Украину на 1,8 млрд. грн. Службой безопасности Украины открыто уголовное производство №22016160000000374 от 01.11.2016 года по причине разворовывания авиатоплива в аэропорту Одесса при участии Baltic ground services", — говорится в материале "Апострофа".

Кроме того, у фирмы были интересы и в вопросе передачи ей в концессию / обслуживание государственных аэропортов, в первую очередь, "Борисполя" и "Львова". К слову, в конце 2020 года СМИ снова заговорили о возможном заходе балтийцев на "Борисполь". Но теперь уже через уголовное дело, якобы инспирированное НАБУ против руководства аэропорта с подачи члена набсовета "BGS Rail" — бывшего спецпредставителя США по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Курта Волкера. Журналисты утверждают, что Абромавичус и Жемялис — это одноклассники.

 "Зачем Закараускасу понадобилось становиться мажоритарным бенефициаром фирмы всего на три месяца и именно на период, когда была провернута крупная афера с вагонами? Почему, как только стало известно о готовящемся уголовном производстве (Нацполиция, согласно судебным материалам, открыла дело 3 ноября 2020 года), он тут же вышел из состава участников компании? Возможно, дело в том, что Закараускас должен был в этот момент представлять не свои интересы, а интересы других, более влиятельных литовцев?", — задается вопросом издание.

Журналисты отмечают, что в материалах дела как звенья схемы фигурируют не только "Альфара", но и "BGS Rail", и "PSP Capital". "Таким образом, как бы Дариусу Закараускасу не хотелось уйти от "справедливого наказания" за участие в схеме, ему это вряд ли удастся. Впрочем, вполне вероятно, что этот уголовный процесс прольет свет не только на отдельные махинации топ-менеджмента фирм, ввозивших на территорию Украины подержанные вагоны, но и в целом раскрутит клубок интересов, которые имеет в нашей стране условная группа литовских "реформаторов" во главе с Айварасом Абромавичусом", — резюмирует издание.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СМИ рассказали о компаниях, замешанных в схемах на "УЗ": причастно окружение Абромавичуса
СМИ рассказали о компаниях, замешанных в схемах на "УЗ": причастно окружение Абромавичуса
Турция за два месяца нарастила импорт украинского металлопроката на 70%
Турция за два месяца нарастила импорт украинского металлопроката на 70%
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (ФОТО, ВИДЕО)
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Дешевого молока летом не будет — ассоциация производителей

  3. Офисам в Киеве грозят штрафами за нарушение карантина: что делать, если пришли с проверкой

  4. Мошенничество, кража личности и пропущенный самолет: в чем опасность электронных паспортов

  5. В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...