Транспорт 1 час назад

Кабмин обязал "Укрзализныцю" перечислить в госбюджет 750 млн грн

Выплату дивидендов поручено провести в соответствии с требованиями законодательства не позднее 30 июня 2021 года

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет "Укрзализныци" за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 млн грн дивидендов.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

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В частности, документом поручено утвердить на годовом собрании акционерного общества "Укрзализныця" годовой отчет компании, а также отчеты набсовета и правления за 2019 год.

Также распоряжением поручено утвердить распределение чистой прибыли "Укрзализныци" за 2019 год, в частности, направить 30% прибыли в размере 749,5 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет, а оставшиеся 70% прибыли в сумме 1,75 млрд грн — на покрытие убытков прошлых лет (за вычетом стоимости временного контрольного пункта въезда "Чонгар" в размере 115,6 млн грн, эта сумма составит 1,63 млрд грн).

При этом выплату дивидендов поручено провести в соответствии с требованиями законодательства не позднее 30 июня 2021 года.

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Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза — до 2,99 млрд грн.

В то же время по итогам 2020 года УЗ получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн.

Как сообщалось, в марте Кабинет министров утвердил финансовый план "Укрзализныци" на 2021 год, предусматривающий доход компании в сумме 93 млрд грн и прибыль на уровне 3,6 млрд грн.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг АО "Укрзализныця" (УЗ) с уровня "В-" до "ССС".

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