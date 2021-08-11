Транспорт 20 минут назад

"Укрзализныцю" возглавил экс-топ-менеджер Ахметова

В госкомпании произошла очередная смена руководителя

Александр Камышин. Фото: Latifundist Александр Камышин. Фото: Latifundist
Александр Камышин. Фото: Latifundist

Кабинет министров на заседании 11 августа назначил исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" бывшего топ-менеджера компании SCM Александра Камышина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Соответственно, правительство также признало утратившими силу распоряжения о временном возложении обязанностей главы правления УЗ на Ивана Юрика. Кроме того, отменено и возложение обязанностей на члена правления этой госкомпании Николая Иванинива.

Читайте также:
После увольнения Юрика набсовет может препятствовать реформированию "Укрзализныци" — СМИ

Напомним, что наблюдательный совет УЗ накануне сообщил, что получил и удовлетворил заявление Юрика об отстранении его от исполнения обязанностей главы правления компании.

Отметим, что 30 июля Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабмину разобраться с происходящим в "Укрзализныце" и при необходимости принять радикальные решения, в том числе кадровые.

Министерство инфраструктуры заявило, что поддерживает решение набсовета УЗ относительно кандидатуры Камышина на место Юрика. В ведомстве также заявили о создании антикризисного штаба по работе УЗ, который возглавит министр Александр Кубраков.

По данным СМИ, именно Кубраков лоббировал назначение Камышина. Известно, что у него есть опыт работы в крупных промышленных группах, в частности в SCM Рината Ахметова. Кроме того, в течение последних десяти лет Камышин являлся издателем журнала Latifundist. С января 2020 года он является управляющим партнером инвесткомпании Fortior Capital, консультирующей крупнейшие аграрные и инфраструктурные компании Украины.

Юрик же пробыл руководителем "Укрзализныци" менее пяти месяцев: он был назначен 17 марта в результате увольнения Владимира Жмака. Последний же возглавил УЗ немногим более полугода — с конца августа 2020 года.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Полицию Киева возглавил начальник полтавского главка Выговский
Полицию Киева возглавил начальник полтавского главка Выговский
В Украине разрешат пользоваться телефоном и интернетом в СИЗО, но не бесплатно
В Украине разрешат пользоваться телефоном и интернетом в СИЗО, но не бесплатно
Кабмин продлил карантин в Украине до октября
Кабмин продлил карантин в Украине до октября
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Главой Харьковской ОГА может стать люстрированный офицер СБУ Верхогляд — СМИ

  3. НАБУ задержало вице-мэра Николаева на венгерской границе: подозревают хищение 26 млн грн

  4. Суд принял решение по иску "Агро Газ Трейдинга" к ОПЗ: подробности постановления

  5. Решение СНБО — не указ: российская сеть Mere планирует в Украине открывать свои магазины

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...