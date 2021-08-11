"Укрзализныцю" возглавил экс-топ-менеджер Ахметова

Кабинет министров на заседании 11 августа назначил исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" бывшего топ-менеджера компании SCM Александра Камышина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Соответственно, правительство также признало утратившими силу распоряжения о временном возложении обязанностей главы правления УЗ на Ивана Юрика. Кроме того, отменено и возложение обязанностей на члена правления этой госкомпании Николая Иванинива.

Напомним, что наблюдательный совет УЗ накануне сообщил, что получил и удовлетворил заявление Юрика об отстранении его от исполнения обязанностей главы правления компании.

Отметим, что 30 июля Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабмину разобраться с происходящим в "Укрзализныце" и при необходимости принять радикальные решения, в том числе кадровые.

Министерство инфраструктуры заявило, что поддерживает решение набсовета УЗ относительно кандидатуры Камышина на место Юрика. В ведомстве также заявили о создании антикризисного штаба по работе УЗ, который возглавит министр Александр Кубраков.

По данным СМИ, именно Кубраков лоббировал назначение Камышина. Известно, что у него есть опыт работы в крупных промышленных группах, в частности в SCM Рината Ахметова. Кроме того, в течение последних десяти лет Камышин являлся издателем журнала Latifundist. С января 2020 года он является управляющим партнером инвесткомпании Fortior Capital, консультирующей крупнейшие аграрные и инфраструктурные компании Украины.

Юрик же пробыл руководителем "Укрзализныци" менее пяти месяцев: он был назначен 17 марта в результате увольнения Владимира Жмака. Последний же возглавил УЗ немногим более полугода — с конца августа 2020 года.

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