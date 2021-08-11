Назначить Камышина главой УЗ набсовет убедил Кубраков — СМИ

Министр инфраструктуры Александр Кубраков убедил наблюдательный совет рекомендовать правительству назначить на должность и. о. главы правления" Укрзализныци" экс-топ-менеджера компании SCM Александра Камышина, поскольку намерен повысить эффективность компании.

Об этом пишет издание РБК-Украина.

Издание напоминает, что выведение "Укрзализныци" из предбанкротного состояния и превращение компании в финансово успешное и эффективное предприятие — одна из основных задач, которую поставил перед министром инфраструктуры Александром Кубраковым президент Владимир Зеленский.

Как сообщают собеседники РБК-Украина в Мининфраструктуры, неформально именно УЗ, а не "Укравтодор" или другие инфраструктурные отрасли, стала приоритетным направлением работы министра с первого дня назначения.

"Катастрофическое финансовое и материально-техническое положение компании ни для кого не было секретом. Однако именно при Кубракове не только запросили реальные цифры по состоянию предприятия, но и продемонстрировали готовность быстро исправлять ситуацию, отмечают собеседники в УЗ", — пишут журналисты. "При этом министр не стал разводить "потемкинские деревни" с дорогостоящим аудитом, а собрал представителей ключевых направлений и поставил задачу: найти как можно более эффективные пути решения проблем по этим направлениям. Фактически это и стало основой "плана ожиданий", который Кубраков озвучил в Facebook, а до этого обсуждал с главой набсовета Шевки Аджунером", — говорится в материале.

В частности, при Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб "Укрзализныци", основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба Кубраков будет контролировать лично.

Участники рынка отмечают, что решение создать штаб, а не назначать Кубракова непосредственно главой УЗ, — лучший из возможных вариантов вовлечения министерства в контроль над ситуацией в компании. Ведь так не нарушаются принципы корпоративного управления и не создаются предпосылки для конфликта интересов, говорится в статье.

"Считаю, что главными задачами для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки, являются: повышение тарифов на грузовые перевозки, ведь без рыночных тарифов нормальное развитие "Укрзализныци" невозможно; налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя — "Энергоатома"; привлечение на украинский рынок международных инвесторов; закупка новых поездов и локомотивов. Внедрение этих решений в кратчайшие сроки — это то, чего мы ожидаем от нового главы Укрзализныци", — написал министр.

Эти и ряд других задач в ближайшие месяцы должен будет начать решать Александр Камышин — новый и. о. главы правления УЗ в статусе антикризисного менеджера, который до этого был советником Кубракова.

"Кандидатуру Камышина уже поддержал наблюдательный совет компании. Собеседники в Мининфраструктуры отмечают, что этому предшествовала длительная переговорная работа Кубракова с набсоветом, поскольку Камышин является именно креатурой министра. Стоит отметить, что у Камышина есть опыт работы в крупных промышленных группах, в частности в SCM. Кроме того, в течение последних 10 лет Камышин являлся издателем журнала Latifundist. С января 2020 года занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital, которая консультирует крупнейшие аграрные и инфраструктурные компании Украины", — говорится в материале.

По словам одного влиятельного участника рынка, на которого ссылаются авторы, сегодня для руководителя УЗ важно не только и не столько разбираться "в стрелках и локомотивах", сколько выстраивать правильные и эффективные финансовые модели управления.

В то же время, по его словам, амбиция министра в отношении УЗ — продемонстрировать, что из коррумпированного "монстра", на которого уже давно все махнули рукой, можно сделать привлекательную для инвесторов компанию. "Это удалось сделать с "Укравтодором", но здесь масштабы на порядок больше. Именно поэтому, когда УЗ покажет первые реальные успехи, это будет индикатором, что ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. В первую очередь благодаря усилиям министра", — резюмирует он.