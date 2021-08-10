Мининфраструктуры создаст антикризисный штаб по работе "Укрзализныци"

Министерство инфраструктуры поддерживает решение Наблюдательного совета АО "Укрзализныця" о рекомендации на назначение нового исполняющего обязанности председателя правления ж/д предприятия Александра Камишина.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, наблюдательный совет УЗ на время подготовки конкурса рекомендовал Кабинету министров назначить новым исполняющим обязанности главы правления Александра Камишина, который должен стать антикризисным менеджером.

"При Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб "Укрзализныци", основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба буду контролировать я лично. Мы ожидаем, что уже через несколько месяцев Наблюдательный совет предложит правительству кандидатуру нового постоянно действующего председателя правления", — сообщил Кубраков.

Он отметил, что главными задачами для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки, являются:

– повышение тарифов на грузовые перевозки, так как без рыночных тарифов нормальное развитие УЗ невозможно;

– налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя — "Энергоатома";

– привлечение на украинский рынок международных инвесторов;

– закупка новых поездов и локомотивов.

"Внедрение этих решений в кратчайшие сроки — это то, чего мы ожидаем от нового главы Укрзализныци", — резюмировал министр.

Напомним, Наблюдательный совет "Укрзализныци" получил и удовлетворил заявление от временно исполняющего обязанности председателя правления компании Ивана Юрика об освобождении его от выполнения этих обязанностей.

Перед этим, 30 июля, СНБО поручил Кабмину разобраться с происходящим в "Укрзализныце" и при необходимости принять радикальные решения, в том числе кадровые.