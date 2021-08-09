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Глава "Укрзализныци" Юрик решил уволиться: ему уже нашли преемника

Руководитель железнодорожной госкомпании после заседания СНБО попросил лишить его полномочий

Иван Юрик. Фото: Укрзализныця Иван Юрик. Фото: Укрзализныця
Иван Юрик. Фото: Укрзализныця

Наблюдательный совет "Укрзализныци" получил и удовлетворил заявление от временно исполняющего обязанности председателя правления компании Ивана Юрика об освобождении его от выполнения этих обязанностей. Об этом говорится в сообщении УЗ.

"Наблюдательный совет также принял к сведению рекомендацию, указанную в решении Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения Министерства инфраструктуры, основанные на решении Кабинета министров, акционера "Укрзализныци", — сказано в нем.

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Сообщается, что 7-8 августа набсовет провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Ивана Юрика начиная с даты назначения нового временно исполняющего обязанности.

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При этом Юрик продолжит выполнение обязанностей члена правления, ответственного за финансы. Набсовет рекомендовал Кабмину удовлетворить его заявление, приняв решение об увольнении.

"Набсовет благодарен Ивану Юрик за то, что он уже второй раз за год согласился принять вызов и взять на себя ответственность вести "Укрзализныцю" через турбулентные времена, последние из которых были осложнены пандемией Covid-19 и ее разрушительным влиянием на экономики стран всего мира и на "Укрзализныцю", — говорится в сообщении.

В свете приведенного выше набсовет также рассмотрел рекомендацию комитета по вознаграждениям и назначениям и решил рекомендовать правительству согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного председателя правления (в зависимости от того, что произойдет раньше).

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"Процесс избрания постоянного председателя правления прозрачным и конкурентным способом, как это определено уставом УЗ, продолжается. Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должен быть завершен уже на этой неделе", — сообщили в госкомпании.

В набсовете заверили, что четкое соблюдение и соответствие принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития продолжают применяться на практике в "Укрзализныце", а также продолжается реализация стратегического плана по разделению предприятия для функционирования на либерализованном и конкурентном рынке.

Напомним, что 30 июля СНБО поручил Кабмину разобраться с происходящим в "Укрзализныце" и при необходимости принять радикальные решения, в том числе кадровые.

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