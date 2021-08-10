После увольнения Юрика набсовет может препятствовать реформированию "Укрзализныци" — СМИ

Экс-руководитель "Укрзализныци" Иван Юрик мог вовлечь наблюдательный совет в коррупционные схемы в компании, чтобы в результате получить лояльность его членов и готовность противодействовать инициативам нового и. о. главы правления. Об этом пишет УНИАН.

Журналисты обратили внимание на заявление набсовета относительно отставки Юрика, сделанное после известного решения СНБО о кадровых перестановках в УЗ. В частности, речь идет о словах поддержки и благодарности в адрес Юрика, а также решении набсовета оставить его на позиции члена правления, ответственного за финансовые вопросы.

Причиной такой лояльности издание называет возможное участие членов набсовета в коррупционных схемах.

Авторы материала напоминают, что решению Совбеза по УЗ предшествовала развернутая справка Службы безопасности Украины. "Общий смысл документа сводится к тому, что некомпетентность менеджмента, коррупционные вертикали, схемы злоупотреблений и финансовая нестабильность ведут не просто к коллапсу и банкротству предприятия, но и прямо угрожают национальной безопасности", — говорится в статье.

Кроме того, некомпетентными Юрика, набсовет и правление компании называла временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования схем в УЗ, которую возглавила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина. Примерами злоупотреблений называли махинации с госзакупками, а также неэффективное финансовое планирование. В частности, закончив 2020 год с убытками, "Укрзализныця" находилась в такой финансовой яме, что на выплату даже основной части зарплат пришлось брать кредит в коммерческом банке под рыночные проценты. Премии для большинства представителей рабочих специальностей пришлось вообще свернуть.

Также СМИ неоднократно публиковали материалы о появлении в окружении Юрика так называемого "бэк-офиса" "Укрзализныци", который якобы распоряжался теневыми коррупционными потоками компании. В состав такого "бэк-офиса" вошли, по неофициальным данным, советники и кумовья Юрика, ранее работавшие в структурах Госгеонедр и Минэкономики. В коррупционных скандалах оказывались замешаны и непосредственно члены набсовета, например Адомас Аудицкас, которого подозревали его в участии в схеме с ввозом в Украину бывших в употреблении опасных грузовых вагонов из России и с оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, Юрику и набсовету УЗ вменяли коррупционные договоренности с руководством представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине, в частности, схемы якобы касались распределения кредитных средств среди приближенных к Юрику компаний.

Перед решением СНБО Юрик в сговоре с наблюдательным советом провел размещение евробондов на $300 млн, в том числе чтобы за счет этих денег погасить долг перед "Сбербанком" России. "В "Укрзализныце" решили поступить максимально "патриотично" и погасить заем на $131 млн перед государственным российским банком напрямую, без лишних посредников. Это при том, что еще за несколько месяцев до этого компания публично заявляла, что достигла договоренности о возможной отсрочке выплаты кредита", — говорится в статье. Журналисты отмечают, что у этих действий есть все признаки как финансирования терроризма, так и государственной измены. Кроме того, условия размещения евробондов под 7,875% годовых не лучшие из того, что можно было получить на рынке.

В связи с таким количеством явных проблем комплиментарное заявление набсовеата в отношении Юрика выглядит странным, пишет издание.

"На рынке есть мнение, что, несмотря на показательное желание реформировать и модернизировать "Укрзализныцю", наблюдательный совет, по крайней мере его часть, которая ориентируется на нынешнего руководителя, может быть давно и плотно коррумпирован, принимая участие в самых неблаговидных схемах злоупотреблений... Более того, даже если по началу члены набсовета будут всячески демонстрировать свою лояльность (например, единогласно будут поддерживать действия нового временного главы УЗ Александра Камышина), на самом деле уже в ближайшее время от них можно ожидать существенного сопротивления борьбе с коррупцией на железной дороге", — резюмирует издание.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!