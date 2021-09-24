"Укрзализныця" потратила на питание и проживание членов набсовета 15 млн грн

Государственная аудиторская служба Украины обнаружила в АО "Укрзализныця" нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 млрд грн.

Об этом говорится в отчете ГАСУ о проверке УЗ за 2017-2020 годы, пишет "Марлин".

В частности, речь идет:

- о финансовых нарушениях, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 1,3 млрд грн;

- рискованных операциях, которые привели к недополучению доходов или лишним расходам на сумму 29,9 млрд грн;

- рискованных операциях, которые могут привести к потерям на сумму 1,6 млрд грн;

- нарушениях в сфере закупок — 21,5 млрд грн;

- других нарушениях и недостатках — 7,2 млрд грн.

При этом документом Госаудитслужбы приоткрываются некоторые подробности нарушений.

Читайте также: СНБО поручил Кабмину разобраться с происходящим в УЗ и принять радикальные меры

Например, в 2018 году "Укрзализныця" должна была закупить грузовые вагоны на сумму $150 млн по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Проект начался, однако не был доведен до конца по непонятным причинам. Причем УЗ отказалась от кредитных денег, но заплатила 75 млн грн за транзакцию этих денег, что является лишними затратами компании.

Также в отчете говорится о безвозмездном предоставлении услуг УЗ и ее филиалов контрагентами на сумму 108 млн грн, списании 35 млн грн доходов компании за отсутствие претензионной работы юристов УЗ, уплате 113 млн грн санкций за невыполнение "Укрзализныцей" условий договоров.

Кроме того, в аудиторском отчете упомянуто и о наблюдательном совете компании. На работу членов совета УЗ официально потратила 63 млн грн. Однако аудиторы нашли и другие расходы.

"Вместе с тем без заключения соответствующих актов АО "Укрзализныця" с корпоративных карт филиала "Центр сервисного обеспечения" осуществлены расходы на содержание отдельных членов наблюдательного совета на сумму 15 млн грн", — говорится в отчете.

Уточняется, что деньги были потрачены на авиабилеты, проживание и питание членов набсовета.

В дополнение, компания так и не оплатила 956 млн грн дивидендов в государственный бюджет от чистой прибыли за 2018-2019 годы. Таким образом, государство недополучило почти 1 млрд грн, а "Укрзализныце" грозит пеня.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года Кабинет министров принял решение не продлевать контракт с экс-нардепом Сергеем Лещенко. Вместе с ним были уволены глава набсовета "Укрзализныци" Шевка Аджунер и другие члены набсовета — Сергей Андреас Матье и Олег Журавлев.

Как известно, состав набсовета "Укрзализныци", в который вошел Лещенко, был сформирован в середине 2018 года. Целью назначений стало повышение прозрачности работы УЗ. Но, несмотря на привлечение независимых наблюдателей, коррупционные скандалы в компании не прекратились.

Напомним, "Укрзализныця" закончила первое полугодие 2021 года с убытком в 1,4 млрд грн.

С августа обязанности председателя правления "Укрзализныци" исполняет Александр Камышин.