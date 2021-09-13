Транспорт 50 минут назад

За полгода "Укрзализныця" понесла около 1,5 млрд грн убытков

Убытки вызваны сокращением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода

Фото: Facebook/"Укрзализныця" Фото: Facebook/"Укрзализныця"
Фото: Facebook/"Укрзализныця"

В течение первого полугодия 2021 года АО "Укрзализныця" получила 1,4 млрд грн совокупных чистых убытков.

Об этом свидетельствуют данные отчета о выполнении показателей финансового плана предприятия, сообщает "Марлин".

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Так, по состоянию на июль текущего года предприятие имеет 39,1 млрд грн кредитов перед банками.

"Убыточная деятельность АО" Укрзализныця "вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода", — заявили в УЗ.

Речь идет о невыполнении 6% плановых грузовых перевозок и 11,3% пассажирских перевозок.

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Кроме этого, среди отрицательных факторов, повлиявших на финансовое положение в "Укрзализныце", также выделяют:

– уменьшение транзитных перевозок железной и марганцевой руды из Украины;

– уменьшение экспорта зерна на фоне уменьшения урожая и уменьшение спроса на украинскую зерновую продукцию в начале года, учитывая активизацию предложения из РФ.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от грузовых перевозок увеличились на 564,9 млн грн, или 1,8%, а от пассажирских перевозок — на 511,4 млн грн (26,7%).

Напомним, Кабинет министров согласовал создание Антикризисного штаба АО "Укрзализныця", который возглавил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Антикризисный штаб создали для выполнения решения СНБО, связанного с урегулированием проблемных вопросов деятельности ж/д транспорта и осуществления контроля за принятием мер. 

Ранее сообщалось, что Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния "Укрзализныци", представила в Верховной Раде свой отчет, в котором раскритиковала руководство госкомпании за некомпетентность, попустительство и отсутствие планов работы при том, что получает оно высокие зарплаты.

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