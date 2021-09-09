Руководство "Укрзализныци" за два года получило за никчемную работу 66 млн грн — ВСК

Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния "Укрзализныци", 9 сентября представила в Верховной Раде свой отчет, в котором раскритиковала руководство госкомпании за некомпетентность, попустительство и отсутствие планов работы при том, что получает оно высокие зарплаты.

Как передает "Экономическая правда", члены комиссии в отчете указывают, в частности, на то, что правление УЗ не планирует свою работу согласно уставу: его заседания перенасыщены мелкими вопросами в ущерб решению стратегических проблем.

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Кроме того, отмечено, что правление компании не выполняет функцию контроля: так, в 2020 году не рассматривался ни один вопрос о результатах проверки деятельности филиалов, департаментов или должностных лиц УЗ.

"При такой никчемной работе и ее последствиях председатель и члены правления последние два года кроме высоких назначенных акционером окладов получали и значительные вознаграждения, премии и финансовую помощь — всего почти 66 млн грн", — говорится в отчете.

Без плана, как выяснили депутаты, работает и наблюдательный совет "Укрзализныци", а предусмотренные его полномочиями вопросы, требующие длительной подготовки, на заседаниях не рассматриваются. При этом контроль выполнения решений Кабинета министров набсовет также не осуществляет.

ВСК делает вывод, что текущий состав набсовета никоим образом не влияет на состояние УЗ, а также не контролирует и не регулирует деятельность правления.

Указали в комиссии и на просчеты правительства. Прежде всего, это дискриминационно низкие тарифы, которые заставляли осуществлять перевозки по цене ниже себестоимости при увеличении вдвое налоговой нагрузки.

Кроме того, указывается, что Кабмин ежегодно утверждал финансовые планы госкомпании с заниженным расходами и не реагировал на их систематическое невыполнение, а также не контролировал процесс реформирования железнодорожной отрасли и не реагировал на назначение некомпетентных чиновников. В результате этого, по выводам нардепов, УЗ потеряла треть ресурса основных фондов при мизерном их обновлении.

ВСК рекомендовала правительству в первую очередь начать с увольнения исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина и всех членов правления.

Также Кабмину предлагают сократить количество членов правления, ускорить структурную реформу УЗ и создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.

Набсовету и правлению советуют вывести перевозки категории "Интерсити+" в отдельные дочерние компании, что, как считают депутаты, позволит аккумулировать необходимые средства на их развитие, привлечь инвестиции и удовлетворить растущий спрос.

Комиссия также передаст материалы в Офис генерального прокурора для их изучения и соответствующего реагирования.

Отметим, что 30 июля Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабмину разобраться с происходящим в "Укрзализныце" и при необходимости принять радикальные решения, в том числе кадровые.

После этого тогдашний исполняющий обязанности главы УЗ Иван Юрик подал в отставку. Вместо него назначили Камышина — бывшего топ-менеджера компании SCM Рината Ахметова.

Юрик пробыл руководителем "Укрзализныци" менее пяти месяцев: он был назначен 17 марта после увольнения Владимира Жмака. Последний же возглавлял УЗ немногим более полугода — с конца августа 2020 года.