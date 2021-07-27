В "Укрзализныце" разворовали 33 млн грн, закупив свои же списанные тормозные диски — ГФС

Налоговая милиция Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве разоблачила сотрудников Юго-Западной железной дороги "Укрзализныци" в злоупотреблении служебным положением и растрате средств на сумму почти 33 млн грн.

Как говорится в сообщении ГФС, по результатам аналитических исследований налоговики установили, что одно из предприятий документально отразило продажу ЮЗЖД тормозных дисков, услуг по сбору двигателя, замене фильтров и демонтажу труб на указанную сумму, однако фактическое их приобретение не осуществлялось.

Установлено, что в 2019 году оно приобретало исключительно продукты питания, строительные материалы, что подтверждает отсутствие возможностей по поставке необходимых товарно-материальных ценностей. Также установлено, что данные операции проходили без НДС.

Фактически ЮЗЖД оприходовала уже списанные ранее и реконструированные собственными силами тормозные диски, отразив их фиктивное приобретение от упомянутого субъекта хоздеятельности. В результате схемы денежные средства были безосновательно переведены на банковские счета предприятия-подрядчика.

"В результате таких действий должностные лица ЮЗЖД путем злоупотребления служебным положением допустили растрату или завладение средствами в особо крупных размерах, а также умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль путем документального отражения бестоварных операций и безосновательного завышения расходов, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в размере почти 6 млн грн", — отмечают в ГФС

По результатам проведенных обысков было найдена и изъята бухгалтерская документация, журналы-ордера, в которых отражается факт приобретения упомянутой продукции и услуг у фиктивного предприятия на 33 млн грн.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины задержала в Николаевской области трех должностных лиц "Укрзализныци" и четырех представителей криминальных кругов, сговорившихся для слива дизтоплива с локомотивов для продажи "налево".

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