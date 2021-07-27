Общество 1 час назад

В "Укрзализныце" разворовали 33 млн грн, закупив свои же списанные тормозные диски — ГФС

Более того, при фиктивной закупке в ЮЗЖД не заплатили налогов на 6 млн грн

Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС

Налоговая милиция Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве разоблачила сотрудников Юго-Западной железной дороги "Укрзализныци" в злоупотреблении служебным положением и растрате средств на сумму почти 33 млн грн.

Как говорится в сообщении ГФС, по результатам аналитических исследований налоговики установили, что одно из предприятий документально отразило продажу ЮЗЖД тормозных дисков, услуг по сбору двигателя, замене фильтров и демонтажу труб на указанную сумму, однако фактическое их приобретение не осуществлялось.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Установлено, что в 2019 году оно приобретало исключительно продукты питания, строительные материалы, что подтверждает отсутствие возможностей по поставке необходимых товарно-материальных ценностей. Также установлено, что данные операции проходили без НДС.

Фактически ЮЗЖД оприходовала уже списанные ранее и реконструированные собственными силами тормозные диски, отразив их фиктивное приобретение от упомянутого субъекта хоздеятельности. В результате схемы денежные средства были безосновательно переведены на банковские счета предприятия-подрядчика.

Читайте также:
Свои подрядчики: как манипулируют с тендерами "Укрзализныци", финансируемыми ЕБРР

"В результате таких действий должностные лица ЮЗЖД путем злоупотребления служебным положением допустили растрату или завладение средствами в особо крупных размерах, а также умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль путем документального отражения бестоварных операций и безосновательного завышения расходов, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в размере почти 6 млн грн", — отмечают в ГФС

По результатам проведенных обысков было найдена и изъята бухгалтерская документация, журналы-ордера, в которых отражается факт приобретения упомянутой продукции и услуг у фиктивного предприятия на 33 млн грн.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины задержала в Николаевской области трех должностных лиц "Укрзализныци" и четырех представителей криминальных кругов, сговорившихся для слива дизтоплива с локомотивов для продажи "налево".

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

За 7 місяців ДФС відшкодувала до бюджету вдвічі більше коштів, ніж у 2020 році, — Мельник
За 7 місяців ДФС відшкодувала до бюджету вдвічі більше коштів, ніж у 2020 році, — Мельник
Fitch снова исключило "Укрзализныцю" из негативного рейтинга
Fitch снова исключило "Укрзализныцю" из негативного рейтинга
Полиция подозревает в мошенничестве ГО "Стоп шлам", пытающуюся отсудить у НГЗ 9,2 млрд грн
Полиция подозревает в мошенничестве ГО "Стоп шлам", пытающуюся отсудить у НГЗ 9,2 млрд грн
Загрузка...
Новое видео
Як з українських ресторанів McDonald's звозять сміття під Київ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Антонов" планирует производство самолетов в Канаде

  3. Кабмин хочет сделать платными шесть дорог в Украине: проезд будет стоить до 5 грн за км

  4. ВОЗ спрогнозировала, когда в Украине начнется третья вспышка COVID-19

  5. СБУ раскрыла схему "изготовления младенцев под ключ" для иностранных заказчиков (ФОТО)

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...