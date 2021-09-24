Лещенко вернули в набсовет "Укрзализныци" через день после увольнения

Бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко снова стал членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

С момента его увольнения с этой должности прошел всего один день, пишет Obozrevatel.

Указано, что возвращение Лещенко в УЗ произошло по инициативе министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Никто никого ни к чему не вынуждает. Кандидатуры членов набсоветов представителей государства согласовываются министрами. В данном случае кандидатуры тоже были утверждены министром инфраструктуры", — пояснил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 24 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как отмечается, кроме Лещенко в набсовет "Укрзализныци" был включен Давид Ламджария, это следует из документа, копию которого разместил экс-нардеп Борислав Береза на своей странице в Facebook.

Известно, что впервые Лещенко присоединился к команде "Укрзализныци" в декабре 2019 года.

20 июня 2021 года Кабинет министров продлил контракт с Лещенко. Срок действия того договора составлял три месяца.

Как сообщалось, по истечении этого срока, 22 сентября, Кабмин принял решение не продлевать контракт с Лещенко. Вместе с ним были уволены глава набсовета "Укрзализныци" Шевка Аджунер и другие члены набсовета — Сергей Андреас Матье и Олег Журавлев.

Напомним, состав набсовета, в который вошел Лещенко, был сформирован в середине 2018 года. Целью назначений стало повышение прозрачности работы "Укрзализныци". Но, несмотря на привлечение независимых наблюдателей, коррупционные скандалы в УЗ не прекратились.

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Как известно, с 15 апреля по 25 августа 2021 года временным главой УЗ был Иван Юрик.

9 августа он подал в отставку, и его место занял Александр Камышин.

Предполагается, что Камышин пробудет на должности исполняющего обязанности руководителя "Укрзализныци" не дольше, чем до 31 декабря 2021 года. Причем если постоянного главу компании выберут раньше, то и Камышин уйдет раньше.