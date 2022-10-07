"Укрзализныця" хочет отказаться от системы тарифов на грузоперевозки, действующей 25 лет

"Укрзализныця" предлагает полностью изменить систему образования тарифов на грузовые перевозки, функционировавшую последние 25 лет, отказавшись от действующего Сборника тарифов на перевозку грузов. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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По словам главы правления УЗ Александра Камышина, предлагается сократить количество схем базовых ставок с существующих 29 до одной и учитывать только расстояние перевозки, массу груза, особенности перевозки и маршрутизацию. Количество коэффициентов предлагается сократить с существующих 15 до одного.

Кроме того, в "Укрзализныце" хотят значительно сократить количество дополнительных сборов и отдельных плат, которые должен уплачивать отправитель. Вместо 38 сборов, установленных действующим сборником, предлагается оставить всего 6. Отдельную плату предлагается оставить только за специальные перевозки и услуги по охране.

"Десятки лет вопрос справедливости системы тарифообразования был болезненной темой в отношениях между перевозчиками и отправителями груза. Мы это понимали, поэтому с середины прошлого года постепенно меняли ее. Сегодня мы хотим максимально упростить существующую систему и сделать ее справедливой для всех участников рынка", – заявил Камышин.

Кроме изменения подхода к тарифообразованию, "Укрзализныця" также предлагает выровнять классы грузовых перевозок и установить единый тариф на перевозку пустых вагонов.

"Эти инициативы никак не влияют на финансовые результаты УЗ, но многое меняют для грузовладельцев. После их принятия полностью исчезнет существующая дискриминация части производителей. На самом деле все это — часть движения и компании, и всей страны к евроинтеграции", — добавил руководитель госкомпании.

Перевозчик напоминает, что действующая система тарифообразования работает с 1997 года, а последние коррективы в нее вносились в 2008 году. Как указывают в УЗ, эта система много лет критиковалась отправителями груза из-за диспропорции между тарифными классами и дискриминации ряда производителей: например, тариф на перевозку пустых вагонов для разных классов иногда отличался в разы.

Напомним при этом, что тарифы на пассажирские перевозки, как заявлял Камышин в начале июля, "Укрзализныця" поднимать до конца 2022 года не планирует.

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