Бизнес призывает отменить повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) не поддерживает решение Министерства инфраструктуры Украины, согласно которому тарифы на железнодорожные перевозки грузов в пределах Украины и связанные с ними услуги увеличиваются на 70%.

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Об этом говорится в заявлении ЕБА.

Отмечается, что увеличение стоимости железнодорожных перевозок грозит остановкой работающих предприятий.

"Повышение железнодорожных грузовых тарифов потенциально может создать коллапс ключевых индустрий, а значит, и крайне негативно повлиять на экономику Украины в целом", -отметили в ЕБА.

По мнению экспертов ассоциации, повышение железнодорожных тарифов будет способствовать остановке работающих предприятий в Украине (которые сейчас платят налоги, обеспечивают рабочие места и оказывают помощь сектору обороны).

Более того, железнодорожные тарифы для таких чувствительных грузов как уголь, цемент, руда, удобрения с 1 января 2022 года уже выросли на 42% по сравнению с началом 2021 года, что приведет, по меньшей мере, к 2,9 млрд грн дополнительных транспортных расходов до конца 2022 года.

"Также из-за заблокированных портов аграрии вынужденно направили свои экспортные потоки через западные границы Украины, получив более дорогую и более медленную логистику. В то же время, весь мир говорит о восстановлении обеспечения продовольствием глобальных рынков со стороны Украины – поэтому важно содействие созданию наилучших условий для обеспечения аграрной продукцией (зерновыми, маслом и т.п.). К сожалению, решение по тарифам этому вряд ли будет способствовать", - говорится в сообщении ЕБА.

Дальнейшее повышение тарифов создает риск остановки экономической деятельности предприятий, ведь перевозка определенных грузов по железной дороге станет нерентабельной для грузовладельцев, что в конечном случае обусловит уменьшение грузовой базы. То есть фактически повышение тарифов может не решить вопрос дефицита средств УЗ.

"Безусловно, УЗ, как и остальные индустрии и отрасли, понесла существенный ущерб вследствие военных действий и нуждается в финансовой поддержке. Но компенсация этих убытков не может быть возложена только на бизнес, ведь сейчас сложно всем и потери есть у всех", - заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Ассоциация предлагает искать для УЗ дополнительные источники финансирования, чтобы не перекладывать все бремя на бизнес, и расширять пропускную способность железнодорожной инфраструктуры в западном направлении. Это позволит нарастить объемы перевозок и доходы Укрзалізниці без необходимости повышения тарифов.

Бизнес готов содействовать привлечению финансовой поддержки для УЗ со стороны международных партнеров к моменту разблокирования портов.

Поэтому ЕБА призывает отменить приказ о повышении тарифов на грузоперевозки и ввести мораторий на повышение во время действия военного положения и на 12 месяцев после его завершения.

Напомним, Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.