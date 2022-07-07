Бізнес закликає скасувати підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) не підтримує рішення Міністерства інфраструктури України, згідно з яким тарифи на залізничні перевезення вантажів у межах України та пов'язані з ними послуги збільшуються на 70%.

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Про це йдеться у заяві ЄБА.

Зазначається, що збільшення вартості залізничних перевезень загрожує зупинкою підприємств, що працюють.

"Підвищення залізничних вантажних тарифів потенційно може створити колапс ключових індустрій, а отже, і вкрай негативно вплинути на економіку України загалом", - зазначили у ЄБА.

Більше того, залізничні тарифи для таких чутливих вантажів як вугілля, цемент, руда, добрива з 1 січня 2022 року вже зросли на 42% порівняно з початком 2021 року, що призведе щонайменше до 2,9 млрд грн додаткових транспортних витрат до кінця 2022 року.

"Також через заблоковані порти аграрії вимушено направили свої експортні потоки через західні кордони України, отримавши дорожчу і повільнішу логістику. Водночас, весь світ говорить про відновлення забезпечення продовольством глобальних ринків з боку України – тому важливе сприяння створенню найкращих умов для забезпечення аграрною продукцією (зерновими, олією тощо). На жаль, рішення щодо тарифів цьому навряд чи сприятиме", - йдеться у повідомленні ЄБА.

Подальше підвищення тарифів створює ризик зупинення економічної діяльності підприємств, адже перевезення певних вантажів залізницею стане нерентабельним для вантажовласників, що зумовить зменшення вантажної бази. Тобто фактично підвищення тарифів може вирішити питання дефіциту коштів УЗ.

"Безумовно, УЗ, як і інші індустрії та галузі, зазнала суттєвих збитків внаслідок військових дій і потребує фінансової підтримки. Але компенсація цих збитків не може бути покладена лише на бізнес, адже зараз складно всім і втрати є у всіх", - заявила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко.

Асоціація пропонує шукати для УЗ додаткові джерела фінансування, щоб не перекладати весь тягар на бізнес та розширювати пропускну спроможність залізничної інфраструктури в західному напрямку. Це дозволить наростити обсяги перевезень та доходи Укрзалізниці без необхідності підвищення тарифів.

Бізнес готовий сприяти залученню фінансової підтримки для УЗ міжнародними партнерами до моменту розблокування портів.

Тому ЄБА закликає скасувати наказ про підвищення тарифів на вантажоперевезення та ввести мораторій на підвищення під час дії воєнного стану та на 12 місяців після його завершення.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на усі групи вантажів.