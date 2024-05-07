Розетки, пандуси та сповивальні столики: "Укрзалізниця" запускає вже 39-й модернізований електропоїзд (ФОТО)

АТ “Укрзалізниця” анонсувала запуск модернізованого електропоїзда на маршруті Львів - Рівне. Про це йдеться у соціальних мережах національного перевізника.

Зазначається, що це вже 39-й модернізований на власних потужностях “Укрзалізниці” приміський електропоїзд.

Окрім того, що поїзд має сучасний зовнішній вигляд, його вагони оснащені зручними й актуальними для пасажирів “девайсами”, зокрема кріпленнями для велосипедів, розетками для заряджання гаджетів i комфортними сидіннями.

Перевізник наголошує, що поїзд став комфортнішим i для маломобільних верств населення. Вагони оснащені пандусами та інклюзивними вбиральнями, а інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля для людей із порушеннями зору.

Фото: Facebook/ Укрзалізниця Фото: Facebook/ Укрзалізниця Фото: Facebook/ Укрзалізниця

Водночас для комфорту подорожуючих з немовлятами у головних вагонах модернізованого поїзда передбачені сповивальні столики.

Нагадаємо, що у березні 2023 року “Укрзалізниця” вже запускала капітально модернізований інклюзивний електропоїзд за маршрутом Львів - Рівне - Львів. Ще раніше модернізований електропоїзд почав курсувати між Полтавою та Кременчуком, а також між Києвом, Білою Церквою та Миронівкою.

Такі поїзди призначені для зручного перевезення пасажирів з дітьми, людей з інвалідністю, велосипедистів, має пандуси, комфортні оновлені сидіння, вбиральні зі сповивальним столиком, модернізовані системи освітлення та оповіщення, інформаційні табло.

Водночас уперше за часів незалежності українській залізничники модернізували на власних потужностях дизель-поїзд ДР1А №329. З 15 лютого він курсує на маршруті Коростень – Житомир – Вінниця.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

За 4 місяці 2024 року АТ “Укрзалізниця” поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період. 8,43 мільйона пасажирів проїхали поїздами "Укрзалізниці" за період від січня до квітня цього року - порівняно з 6,78 мільйона у 2023 році.

Водночас міжнародними поїздами скористалися 703 тисячі пасажирів порівняно з 546 тисячами за аналогічний період 2023 року.

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.