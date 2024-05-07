Розетки, пандусы и пеленальные столики: "Укрзализныця" запускает уже 39-й модернизированный электропоезд (ФОТО)

АО "Укрзализныця" анонсировала запуск модернизированного электропоезда на маршруте Львов – Ровно. Об этом идет речь в социальных сетях национального перевозчика.

Отмечается, что это уже 39-й модернизированный на собственных мощностях "Укрзализныци" пригородный электропоезд.

Кроме того, что поезд имеет современный внешний вид, его вагоны оснащены удобными и актуальными для пассажиров "девайсами", в частности креплениями для велосипедов, розетками для зарядки гаджетов и комфортными сиденьями.

Перевозчик отмечает, что поезд стал более комфортным и для маломобильных слоев населения. Вагоны оснащены пандусами и инклюзивными уборными, а информационные указатели продублированы шрифтом Брайля для людей с нарушениями зрения.

Фото: Facebook/ Укрзализныця Фото: Facebook/ Укрзализныця Фото: Facebook/ Укрзализныця

В то же время для комфорта путешествующих с младенцами в главных вагонах модернизированного поезда предусмотрены пеленальные столики.

Напомним, что в марте 2023 года "Укрзализныця" уже запускала капитально модернизированный инклюзивный электропоезд по маршруту Львов – Ровно – Львов. Еще раньше модернизированный электропоезд начал курсировать между Полтавой и Кременчугом, а также между Киевом, Белой Церковью и Мироновкой.

Такие поезда предназначены для удобной перевозки пассажиров с детьми, людей с инвалидностью, велосипедистов, имеют пандусы, комфортные обновленные сиденья, туалеты с пеленальным столиком, модернизированные системы освещения и оповещения, информационные табло.

В то же время, впервые за время независимости украинские железнодорожники модернизировали на собственных мощностях дизель-поезд ДР1А №329. С 15 февраля он курсирует на маршруте Коростень – Житомир – Винница.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

За 4 месяца 2024 года АО "Укрзализныця" на поездах дальнего сообщения перевезло на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период. 8,43 миллиона пассажиров проехали поездами "Укрзализныци" за период с января по апрель этого года - по сравнению с 6,78 миллиона в 2023 году.

В то же время международными поездами воспользовались 703 тысяч пассажиров по сравнению с 546 тысячами за аналогичный период 2023 года.

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.