"Укрзализныця" ввела единственное цифровое окно для грузоперевозчиков "е.Портал УЗ-Карго"

Укрзализныця запускает в работу единое цифровое окно "е.Портал УЗ-Карго" для обслуживания клиентов грузовых перевозок. К нему уже присоединилось около 2 тысяч заказчиков услуг и 5 тысяч пользователей.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Отмечается, что с 1 июня компания прекратит использование устаревшей системы "АС Клиент УЗ", которой пользовались грузовладельцы с 2011 года, поскольку "е.Портал УЗ-Карго" является более современной и удобной альтернативой.

Он предоставляет доступ к электронным сервисам для организации перевозок грузов, заказ сопутствующих услуг, а также получение информации об изменениях.

Портал упрощает процедуру заключения различных видов договоров, согласование заказов на перевозку, обмен электронными документами и данными о транспортных услугах, в том числе для решения спорных вопросов.

В отличие от предыдущей системы, "е.Портал УЗ-Карго" имеет современные средства защиты информации от несанкционированного вмешательства и изломов. "Укрзализныця" будет продолжать совершенствовать его и добавлять новые электронные сервисы, связанные с грузовыми перевозками.

Другие сервисы, в частности, АРМ Грузоотправителя, работающие через сервер согласования останутся доступными для пользователей.

Какие задачи позволит решить "е.Портал УЗ-Карго"

Как отмечают в "Укрзализныце", система "Э.Портал УЗ-Карго" поможет преодолеть следующие задачи:

обеспечение обмена электронными документами и данными с клиентами в сфере предоставления услуг по грузоперевозкам и связанными с ними;

обеспечение единой среды обработки и оперативного хранения электронных документов и данных клиентов;

отслеживание статуса выполнения перевозки;

оптимизация человеческих и уменьшение расходных ресурсов;

минимизация времени на поиск документов и их прохождение между перевозчиком и клиентом;

вывод на качественно новый уровень отношений между перевозчиком и клиентом.

Напомним, летом 2023 года "Укрзализныця" запустила новую электронную услугу переадресации груза. Это произошло в рамках реализации программы диджитализации грузоперевозок и улучшения клиентского сервиса.

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