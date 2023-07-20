"Укрзализныця" диджитализировала услугу переадресации грузов их владельцами

"Укрзализныця" в рамках реализации программы диджитализации грузовых перевозок и улучшения клиентского сервиса ввела новую электронную услугу переадресации груза, говорится в сообщении госкомпании.

"С 20 июля работает новый удобный сервис — оформление грузовладельцами электронного заявления на переадресацию груза через систему "АС Клиент-УЗ". Это значительно сократит затраты времени и ускорит обмен информацией между "Укрзализныцей" и грузовладельцами, а также улучшит организацию логистики перевозок", — отметил член правления ЕС.

Электронное заявление на переадресацию груза принимается "Укрзализныцей" без его предоставления в бумажном виде с последующей обработкой и принятием решения о предоставлении разрешения на переадресацию груза.

Для запуска сервиса технологическая инструкция по оформлению электронных заявлений на переадресацию груза размещена непосредственно в реестре переадресации "АС Клиент-УЗ", а в случае необходимости получения дополнительной информации или консультаций грузовладельцы могут обратиться в филиал "Центр транспортной логистики" по номеру (044) 465-22-22.

"Внедрение оформления электронного заявления на переадресацию груза — это только первый шаг к полной автоматизации процесса переадресации. В итоге планируется предоставить возможность грузоотправителям самостоятельно переадресовывать собственные вагоны и грузы в электронной системе "Укрзализныци". Полная реализация этого проекта запланирована в первой половине 2024 года", - указал Еремин.

Напомним, что в июне "Укрзализныця" увеличила объемы перевозки грузов на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 12,4 миллиона тонн. По сравнению с маем этот показатель вырос на 8%.

Также недавно Еремин рассказал, что УЗ разрабатывает индивидуальные продукты для грузоотправителей, которые будут основываться на предложении перевозки грузов как таковой, а не на использовании вагонов УЗ для перевозок.

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