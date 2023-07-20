"Укрзалізниця" діджиталізувала послугу переадресації вантажів їхніми власниками

"Укрзалізниця" в рамках реалізації програми діджиталізації вантажних перевезень та поліпшення клієнтського сервісу запровадила нову електронну послугу переадресації вантажу, йдеться у повідомленні держкомпанії.

"З 20 липня працює новий зручний сервіс — оформлення вантажовласниками електронної заяви на переадресування вантажу через систему "АС Клієнт-УЗ". Це значно скоротить витрати часу й прискорить обмін інформацією між "Укрзалізницею" та вантажовласниками, а також поліпшить організацію логістики перевезень", — зазначив член правління УЗ Вячеслав Єрьомін.

Електронна заява на переадресування вантажу приймається "Укрзалізницею" без її надання у паперовому вигляді з подальшою обробкою та прийманням рішення щодо надання дозволу на переадресування вантажу.

Для запуску сервісу технологічна інструкція оформлення електронних заяв на переадресування вантажу розміщена безпосередньо в реєстрі переадресування "АС Клієнт-УЗ", а в разі необхідності отримання додаткової інформації чи консультацій вантажовласники можуть звернутись до філії "Центр транспортної логістики" за номером (044) 465-22-22.

"Впровадження оформлення електронної заяви на переадресування вантажу — це тільки перший крок до повної автоматизації процесу переадресування. У підсумку планується надати можливість вантажовідправникам самостійно переадресовувати власні вагони та вантажі в електронній системі "Укрзалізниці". Повна реалізація цього проєкту запланована у першій половині 2024 року", — вказав Єрьомін.

Нагадаємо, що в червні "Укрзалізниця" збільшила обсяги перевезення вантажів на 32% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року — до 12,4 мільйона тонн. У порівнянні з травнем цей показник зріс на 8%.

Також нещодавно Єрьомін розповів, що УЗ розробляє індивідуальні продукти для вантажовідправників, які грунтуватимуться на пропозиції перевезення вантажів як такого, а не використання вагонів УЗ для перевезень.

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