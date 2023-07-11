"Укрзалізниця" зареєструвала компанію в Польщі: займатиметься вантажами

"Укрзалізниця" зареєструвала в Польщі компанію для вантажних перевезень – Ukrainian Railways Cargo Poland. Про це пише Rail.insider.

Фірму було зареєстровано ще 30 червня, її власницею є АТ "Українська залізниця".

Сумою уставного капіталу вказали 5 тис. злотих, тобто близько 45,5 тис. грн.

Офіс польської компанії розташований у Варшаві, а членом правління є Михайло Пластун.

Навіщо "Укрзалізниці" компанія в Польщі?

Ще майже рік тому, наприкінці липня 2022-го, президент польської залізничної компанії PKP Кшиштоф Мамінський заявив, що спільно з "Укрзалізницею" хочуть створити експедиторську фірму, яка займатиметься перевезенням вантажів із України до Польщі та інших країн Європи.

Передбчалося, що підприємство відповідатиме за організацію всього ланцюга поставок і транспортування до одержувача.

А лютому 2023 року тодішній голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін оголосив про плани УЗ створити вантажну компанію у Європі. Тоді він сказав, що це хочуть зробити до кінця поточного року.

Необхідність створення такої фірми він пояснював тим, що українські перевізники вантажів зазнають складнощів у роботі з європейськими перевізниками. При цьому Камишін вказував, що для створення компанії потрібно не лише закупити рухомий склад, а й отримати ліцензію, провести реєстрацію та набрати команду.

Коли наприкінці лютого Камишін оголосив про свою відставку з посади голови правління УЗ, він зазначав, що очолить офіс із євроінтеграції компанії в Європі. Але наразі він є міністром із питань стратегічних галузей промисловості.