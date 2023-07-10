Поїзд Київ - Хелм врятували від скасування: продаж квитків відновлюють

Поїзд №19/20 сполученням Київ - Хелм, який є одним з найпопулярніших поїздів "Укрзалізниці", продовжить курсування завдяки досягненню домовленості з Польщею, повідомляє український перевізник. В УЗ вказують, що запущений в середині лютого цього року поїзд знаходився під загрозою скасування у найбільш піковий сезон залізничних перевезень.

Продаж квитків на цей рейс був закритий з 16 липня, оскільки польська залізниця запланувала масштабний ремонт колій на дільниці, якою проходить маршрут цього поїзда: у разі початку цих робіт поїзд перестав би курсувати до вересня.

Зазначається, що враховуючи надзвичайну завантаженість цього напрямку і необхідність продовження курсування цього маршруту для українських пасажирів, до боротьби за збереження поїзда №19/20 разом з "Укрзалізницею" підключилось Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та керівництво держави.

"Мабуть, це перший поїзд в історії залізниць світу, за який так наполегливо велись перемовини на найвищих міждержавних рівнях. Після кількох раундів перемовин "Укрзалізниці" та всім залученим вдалось домовитись із польською залізницею про спеціальний режим ремонту дільниці, який дозволить зберегти курсування цього надпопулярного поїзда", - йдеться в повідомленні.

Квитки на поїзд №19/20 будуть доступні на 20 днів вперед з 8:00 11 липня в застосунку "Укрзалізниці", в чат-ботах та на сайті. Сам поїзд відправляється з Києва щодня о 18:14, до Хелма прибуває о 5:00. В зворотному напрямку він рушає о 23:40 і прибуває до Києва о 13:02.

Поїзд №19/20 має додаткове зручне сполучення з Варшавою: прибувши до Хелма, пасажири можуть зручно пересісти на польський поїзд ІС21010, який прибуватиме до Варшави (станція Варшава-Гданська) о 10:12. Так само в зворотному напрямку: з Варшави (станція Варшава-Гданська) польський поїзд ІС виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10.

Квитки на польські поїзди ІС треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці, у її застосунку або ж у перонного касира. Оплата здійснюється готівкою в злотих або карткою будь-якого банку.

Крім того, в УЗ вказують, що наразі продовжуються перемовини з польською стороною і стосовно запуску за маршрутом Київ — Варшава поїзда з вагонів стандартного для України габариту.