Поезд Киев - Хелм спасли от отмены: продажа билетов возобновляется

Поезд №19/20 сообщением Киев - Хелм, являющийся одним из самых популярных поездов "Укрзализныци", продолжит курсирование благодаря достижению договоренности с Польшей, сообщает украинский перевозчик. В УЗ указывают, что запущенный в середине февраля этого года поезд находился под угрозой отмены в наиболее пиковый сезон железнодорожных перевозок.

Продажа билетов на этот рейс была закрыта с 16 июля, поскольку польская железная дорога запланировала масштабный ремонт путей на участке, по которому проходит маршрут этого поезда: в случае начала этих работ поезд перестал бы курсировать до сентября.

Отмечается, что, учитывая чрезвычайную загруженность этого направления и необходимость продолжения курсирования этого маршрута для украинских пассажиров, к борьбе за сохранение поезда №19/20 вместе с "Укрзализныцей" подключилось Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и руководство государства.

"Пожалуй, это первый поезд в истории железных дорог мира, за который так упорно велись переговоры на самых высоких межгосударственных уровнях. После нескольких раундов переговоров "Укрзализныце" и всем вовлеченным удалось договориться с польской железной дорогой о специальном режиме ремонта участка, который позволит сохранить курсирование этого сверхпопулярного поезда", – говорится в сообщении.

Билеты на поезд №19/20 будут доступны на 20 дней вперед с 8:00 11 июля в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах и на сайте. Сам поезд отправляется из Киева каждый день в 18:14, а в Хелм прибывает в 5:00. В обратном направлении он уходит в 23:40 и прибывает в Киев в 13:02.

Поезд №19/20 имеет дополнительное удобное сообщение с Варшавой: прибыв в Хелм, пассажиры могут удобно пересесть на польский поезд IC21010, который будет прибывать в Варшаву (станция Варшава-Гданская) в 10:12. Так же в обратном направлении: из Варшавы (станция Варшава-Гданская) польский поезд IC будет выезжать в 17:45 и прибывать в Хелм в 21:10.

Билеты на польские поезда IC нужно покупать заранее онлайн на сайте польской железной дороги, в ее приложении или же у перронного кассира. Оплата осуществляется наличными в злотых или картой любого банка.

Кроме того, в УЗ указывают, что в настоящее время продолжаются переговоры с польской стороной относительно запуска по маршруту Киев — Варшава поезда из вагонов стандартного для Украины габарита.